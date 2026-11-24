Фонд Елены Исинбаевой ликвидировали в Волгограде
Центральный районный суд Волгограда вынес решение по иску Министерства юстиции РФ к благотворительному фонду (БФ) спортсменки Елены Исинбаевой. Ведомство требовало ликвидировать организацию.
Судья Изабела Шумен удовлетворила требования Минюста. Зарегистрированный в Волгограде 21 января 2013 года БФ ликвидируют после вступления решения в силу. НКО занималась поддержкой детского и юношеского спорта, а также пропагандой ЗОЖ.
Фонд прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой не ведет финансовую деятельность с 2022 года. В 2021 году двукратная олимпийская чемпионка уехала из России. Минюст потребовал ликвидировать НКО в связи с тем, что организация фактически перестала работать, а также подавать отчеты и сведения.
В июне 2026 года сообщалось, что госпожа Исинбаева задолжала налоговой свыше 705 тыс. руб. В августе 2025 года ФНС заблокировала счета спортсменки из-за долга в 284 тыс. руб., но быстро разблокировала.