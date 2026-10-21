Суд Волгограда рассмотрит иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой

Благотворительный фонд известной волгоградки Елены Исинбаевой был создан в 2013 году. Его деятельность была направлена на развитие детско-юношеского и массового спорта, а также спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд также финансировал строительство бесплатных спортплощадок.