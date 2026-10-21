Суд Волгограда рассмотрит иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой
Иск подал Минюст РФ
Центральный районный суд Волгограда рассмотрит административное дело о прекращении деятельности благотворительного фонда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Иск о ликвидации организации подал Минюст РФ.
По предварительной информации, обращение ведомства в суд связано с отсутствием у фонда какой-либо деятельности и имущества. Исковое заявление было зарегистрировано в суде 9 октября, заседание назначено на 24 ноября. Дело будет рассматривать судья Изабела Шумен.
Благотворительный фонд известной волгоградки Елены Исинбаевой был создан в 2013 году. Его деятельность была направлена на развитие детско-юношеского и массового спорта, а также спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд также финансировал строительство бесплатных спортплощадок.
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике покинула РФ осенью 2021 года. В июне 2026 года РИА Новости сообщало, что госпожа Исинбаева должна ФНС более 705 тыс. руб. В августе 2025 года налоговая приостанавливала операции по счетам спортсменки из-за долга в 284 тыс. руб., но их быстро разблокировали.