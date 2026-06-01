Двукратной олимпийской чемпионке Исинбаевой грозит блокировка счетов

Счета Елены Исинбаевой могут заблокировать из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой в размере 705 тыс. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в размере 283 тыс. рублей. В течение недели они были разблокированы. В мае стало известно, что судебные приставы принудительно взыскивают со спортсменки 7187,06 рубля в рамках задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки).

Елене Исинбаевой 43 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008) в прыжках с шестом. На Играх 2012 года спортсменка взяла бронзу. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды — в помещении.

Арнольд Кабанов