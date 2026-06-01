Двукратной олимпийской чемпионке Исинбаевой грозит блокировка счетов

Счета Елены Исинбаевой могут заблокировать из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой в размере 705 тыс. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в размере 283 тыс. рублей. В течение недели они были разблокированы. В мае стало известно, что судебные приставы принудительно взыскивают со спортсменки 7187,06 рубля в рамках задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки).

Елене Исинбаевой 43 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008) в прыжках с шестом. На Играх 2012 года спортсменка взяла бронзу. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды — в помещении.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

«Мой главный соперник — это я сама»

Предыдущая фотография
Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года. Отец — Гаджи Гафанович Исинбаев, табасаранец по национальности, родом из Дагестана. В 2005 году окончила Волгоградскую государственную академию физической культуры, в 2010 году там же защитила диссертацию на тему «Концептуальная модель эволюции современных Олимпийских игр», кандидат педагогических наук

Фото: Yves Herman / Reuters

С 5 лет Исинбаева занималась спортивной гимнастикой, но в 15 ее отчислили, так как сочли бесперспективной в этом виде спорта. Наставник спортсменки Александр Лисовой показал ее легкоатлетическому тренеру Евгению Трофимову, после чего Елена Исинбаева перешла в прыжки с шестом. Через полгода, в июле 1998-го, она выиграла Всемирные юношеские игры в Москве, прыгнув на 4 м

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 1999 году спортсменка выиграла молодежный чемпионат мира с юниорским рекордом 4,1 м. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году не квалифицировалась в финал соревнований. В октябре того же года спортсменка выиграла чемпионат мира среди юниоров в Сантьяго с рекордом — 4,2 м

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Свой первый мировой рекорд Елена Исинбаева установила в 2003 году на этапе Гран-при в Великобритании — 4,82 м

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В ноябре 2005 года спортсменка уехала жить в Монако. Ее новым наставником стал Виталий Петров, тренер легендарного легкоатлета Сергея Бубки
На фото: Елена Исинбаева во время встречи президента Владимира Путина с членами Олимпийской сборной России (2004)

В ноябре 2005 года спортсменка уехала жить в Монако. Ее новым наставником стал Виталий Петров, тренер легендарного легкоатлета Сергея Бубки
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2006-2008 годах спортсменка выигрывала все чемпионаты мира и Европы в которых принимала участие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году российская спортсменка получила премию принца Астурийского. Как сообщалось в коммюнике фонда, вручающего призы, Елена Исинбаева «воплотила в себе способность бороться за преодоление самой себя и способствовать своими усилиями совершенствованию, культивированию и пропаганде спорта»

Фото: Felix Ordonez / Reuters

Всего на счету Исинбаевой 28 мировых рекордов, при этом отметку в 5,06 м другие спортсмены не могут покорить с 2009 года
На фото: Елена Исинбаева и президент России Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград победителям Олимпиады-2008

Всего на счету Исинбаевой 28 мировых рекордов, при этом отметку в 5,06 м другие спортсмены не могут покорить с 2009 года
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2012 году спортсменка стала доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В том же году, будучи фаворитом, на Олимпиаде в Лондоне завоевала только бронзу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Летом 2013 года Исинбаева выиграла чемпионат мира в Москве и заявила о приостановлении спортивной карьеры, но стала все чаще выступать на публике

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

15 августа 2013 года Исинбаева высказалась против бойкота иностранными спортсменами Олимпиады в Сочи, добавив, что «если они будут пропагандировать гомосексуализм на улице, то это будет неуважением». На следующий день она заявила, что ее «не так поняли… люди должны уважать законы другой страны, особенно когда они являются там гостями»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На пресс-конференции 22 августа 2013 года Исинбаева назвала родной Волгоград «страшным, старым городом», добавив, что хочет жить в Монако

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В июне 2014 года спортсменка родила дочку, в декабре того же года вышла замуж за российского метателя копья Никиту Петинова. Уже через полгода спортсменка решила возобновить карьеру

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В феврале 2016 года Елена Исинбаева попала в список спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которым запрещено выступать на любых соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елена Исинбаева заявила, что считает решение IAAF «дискриминацией россиян по национальности», а решение Спортивного арбитражного суда от 21 июля о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду спортсменка назвала «явной заказухой»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

15 августа легкоатлетка заявила, что «никогда не согласится и никогда не простит» свой недопуск на Игры-2016, напомнив, что победители в Рио станут «вторыми по умолчанию»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 августа 2016 года Елена Исинбаева заявила, что завершает спортивную карьеру. За день до этого она была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. За нее проголосовали 1365 спортсменов, которые выступают на Играх в Рио-де-Жанейро

Фото: РИА Новости

7 декабря 2016 года Елена Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и 9 марта 2017 года переизбрана на эту должность. Однако WADA отрицательно отнеслось к назначению, посчитав ее ставленницей ОКР: совет учредителей организации постановил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо отправить Исинбаеву в отставку. В конце мая спортсменка ушла со своего поста, но осталась членом наблюдательного совета организации

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

