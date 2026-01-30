Бывшего воронежского замминистра отпустили из-под домашнего ареста

В Центральном райсуде Воронежа прошло первое заседание по уголовному делу бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина и предпринимателя Евгения Ягодкина. Находящимся под домашним арестом подсудимым мера пресечения была изменена на запрет определенных действий на полгода. Помимо господ Кукина и Ягодкина на скамье подсудимых на первом заседании были бывший сотрудник отдела туризма министерства предпринимательства Нелли Овчаренко и экс-директор базы отдыха «Мадагаскар» Николай Стрыгин. Им мера пресечения изначально не выбиралась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес» Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес»

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по региону, в его основу легли материалы УФСБ. Господина Кукина задержали ровно год назад, полгода он провел под стражей, позже был переведен под домашний арест. Евгения Ягодкина заключили в СИЗО в мае прошлого года, а в ноябре также отпустили под домашний арест. Сначала им обоим вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но теперь бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи грантов на обустройство пляжа базы отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. Следствие считает, что в 2023 году владелец базы Евгений Ягодкин решил незаконно получить на свой проект два гранта по 10 млн руб., тогда как в действительности мог рассчитывать только на один. Вторую субсидию он оформил на свою супругу. Знакомый с предпринимателем Александр Кукин, как считает следствие, хотел улучшить показатели по службе и поддержал его идею, обязав свою подчиненную Нелли Овчаренко принять две заявки. В итоге база отдыха «Мадагаскар» получила два гранта.

В 2024 году чиновники обнаружили нарушения при исполнении грантов. Часть работ по благоустройству была не исполнена, однако сотрудники министерства скрыли эти факты. С помощью директора турбазы были изготовлены фиктивные документы, свидетельствующие о якобы выполненных работах и достижении результатов гранта.

По подсчетам следствия, бюджету был нанесен ущерб в 10 млн руб. От лица супруги господина Ягодкина эта сумма была полностью возвращена.

После оглашения обвинительного заключения все подсудимые не стали высказывать свое отношение к вине. Следующее заседание состоится 10 февраля.

Сергей Толмачев