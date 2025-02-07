Следствие вышло на «Мадагаскар»

Суд заключил до конца марта в СИЗО бывшего заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Александра Кукина. По версии следствия, экс-чиновник похитил грант в 10 млн руб., выделенный на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар», которое было выполнено не в полном объеме. Сам господин Кукин виновным себя не считает и заявляет, что готов сотрудничать со следствием. По данным его защиты, получивший грант предприниматель вернул бюджетные деньги, а обустройство пляжа полностью завершено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета о заключении под стражу 44-летнего бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина

Фото: Сергей Толмачев Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета о заключении под стражу 44-летнего бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина

Фото: Сергей Толмачев

В пятницу, 7 февраля, Центральный райсуд Воронежа рассмотрел ходатайство отдела Центрального района Воронежа регионального Следственного комитета РФ о заключении под стражу 44-летнего Александра Кукина, занимавшего до августа прошлого года пост заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма — начальника отдела развития туризма. В суд бывший чиновник, а ныне директор туристической компании «Адмирал тур» был доставлен под конвоем.

Александра Кукина задержали после допроса в ночь на четверг, 6 февраля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи департаментом предпринимательства (ныне министерство) гранта в размере 10 млн руб. индивидуальному предпринимателю Юлии Ягодкиной. Деньги выделялись на благоустройство пляжа на берегу реки Трещевка на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе.

В январе прошлого года супруг предпринимательницы бизнесмен и местный депутат Евгений Ягодкин представил в министерство документы о полном исполнении условий гранта. Однако, как считает следствие, в действительности работы выполнили не полностью: фактически не были построены проходная дорожка для инвалидов и подъездной путь, который должен быть вымощен тротуарной плиткой и железобетонными плитами. Неисполнение условий гранта влекло его возврат в бюджет в полном объеме.

В августе 2024 года чиновники министерства предпринимательства провели выездную проверку, показавшую, что условия выдачи денег не были исполнены. Как полагает следствие, господин Ягодкин предложил чиновнику скрыть факт выявленных нарушений, чтобы избежать возврата бюджетных денег. «Кукин, действуя в интересах Ягодкина, в период со 2 по 14 августа организовал изготовление документов, которые свидетельствуют о якобы выполнении работ и достижении результатов гранта, в связи с чем не было выявлено нарушений»,— объяснила свою версию следователь Анастасия Москалева. По ее мнению, в силу тяжести преступления и возможности у подозреваемого скрыться его необходимо содержать под стражей.

Сам господин Кукин сказал, что относится к ходатайству следствия отрицательно и не намерен скрываться. «После допроса меня отпустили домой. Я уже доехал до дома, но позвонил следователь и попросил вернуться. Я спокойно вернулся обратно, и следственные действия продолжились. Так будет и впредь»,— сказал в ходе заседания бывший чиновник. Его защитник Алексей Дмитриев попросил суд избрать более мягкую меру пресечения. По его мнению, в материалах дела нет доказательств хищения бывшим чиновником бюджетных денег, а Евгений Ягодкин накануне полностью вернул в бюджет 10 млн руб. На самой турбазе, по словам защитника, к сегодняшнему дню построены все предусмотренные грантом объекты.

Как указано в материалах дела, версия Следственного комитета строится на показаниях Евгения Ягодкина. Он также является подозреваемым в мошенничестве. В отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Судья Елена Курбатова удовлетворила ходатайство следствия и заключила Александра Кукина под стражу до 30 марта. Перед тем как конвой увел подозреваемого из зала суда, он не успел рассказать, будет ли обжаловать решение.

Сергей Толмачев