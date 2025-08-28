Воронежскому экс-замминистра Кукину переквалифицировали обвинение

Центральный райсуд Воронежа смягчил меру пресечения бывшему заместителю министра предпринимательства региона Александру Кукину. Вместо заключения в СИЗО ему назначили домашний арест сроком до 30 сентября. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, это связано с тем, что бывшему чиновнику переквалифицировали обвинение. Изначально ему вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес» Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес»

Соучастнику господина Кукина бизнесмену Евгению Ягодкину продлили заключение под стражей до 30 сентября. Ему продолжают вменять мошенничество в особо крупном размере.

В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии регионального СКР, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены. Евгений Ягодкин уже вернул в бюджет 10 млн руб. Однако правоохранители не посчитали это достаточным основанием для прекращения уголовного преследования, а суд — для смягчения меры пресечения. Бизнесмена задержали и арестовали в конце мая, бывшего замминистра — в начале февраля.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова