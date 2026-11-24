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Как 22-й пакет санкций изменит правила въезда в ЕС для россиян
Еврокомиссия призвала страны ЕС строже проверять россиян на границах и ужесточить выдачу туристических виз. Накануне Урсула фон дер Ляйен объявила о новом, 22-м пакете санкций. Он предусматривает запрет на въезд в ЕС для участников российской военной кампании на Украине. Отдельно упоминаются спортсмены и деятели искусства. Также Еврокомиссия предложила ужесточить правила выдачи виз россиянам.
В частности, страны союза не будут признавать пятилетние загранпаспорта старого образца без биометрии. Пограничникам, в свою очередь, советуют тщательнее проверять россиян при въезде в Шенгенскую зону независимо от того, откуда они прибывают. Среди предлагаемых мер собеседование и проверка отпечатков пальцев. Тех, кому ранее отказывали по соображениям безопасности, будут вносить в общую базу данных, чтобы исключить возможность въезда через другой пункт пропуска. Сроки оформления виз могут стать еще менее предсказуемыми, отмечает руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль:
«Уже достаточно давно планировали визовые запреты для участников боевых действий, для спортсменов, для артистов тоже, но вот только с этим пока что планирующимся 22-м пакетом появился уже более отчетливый механизм его имплементации. В первую очередь, это добавление новых пунктов визовой анкеты. Могут быть запрошены дополнительные документы, судя по логике, это будут военные билеты, приписные удостоверения и так далее. Может проводиться более углубленная проверка кейсов. Также, возможно, будут требовать дополнительные документы, дозапрашивать их для российских туристов, даже которые никак не связаны с перечисленными категориями. Это будет означать, что сроки рассмотрения станут более непредсказуемыми, но Европа — она не едина. Италия, Франция, Испания чаще всего более умерены в своих высказываниях и мнениях.
Что касается максимальных сроков в худшем случае, наиболее показательный пример — Италия. Этим летом бывали у нас случаи, когда сроки рассмотрения занимали более трех месяцев и даже более 100 дней. Пик сезона, в связи с рекомендациями по отмене выдачи многократных виз, заявители стали снова и снова подавать и получать однократные. Это увеличило поток заявлений, с чем итальянское консульство перестало так хорошо справляться. Тут, вероятно, мы будем видеть то же самое».
Как заявила глава Еврокомиссии, ужесточение визового режима не должно затронуть гуманитарные гарантии для российских правозащитников и независимых журналистов.
В спортивной сфере предлагается не допускать российские команды к соревнованиям в ЕС с национальной символикой. Кроме того, Брюссель намерен ограничить финансирование европейских спортивных организаций со стороны российских спонсоров.
Россиянам также могут запретить занимать руководящие должности в местных спортивных федерациях. Под новые ограничения могут попасть еще 60 российских банков, криптовалютных и платежных сервисов. А санкционный список судов, связанных с «теневым флотом», расширят более чем на 70 позиций. Но это не новые меры, отмечает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин:
«Новый 22-й пакет — это, безусловно, больше политический шаг, политическое заявление, нежели какой-то реальный набор мер, которые серьезно могут нанести ущерб российской экономике или ее отдельным секторам. На практике, безусловно, некоторые игроки рынка могут на себе почувствовать влияние этих санкций, но говорить о каком-то системном эффекте уже не приходится, поскольку все ключевые сектора экономики уже так или иначе находятся под санкционными ограничениями. Поэтому в этом пакете так много внимания уделено мерам, которые носят такой декларативный политический характер, а не экономический. Запрет на въезд участникам СВО, наверное, впервые в таком формате выражены санкции в отношении спортсменов и культурных мероприятий, институций. В этой части, безусловно, это следует расценивать исключительно как политический шаг в рамках продолжающихся переговоров и, скорее всего, близлежащие какие-то пакеты санкций, какие-то санкционные ограничения, они будут работать в этом направлении».
Послы европейских стран согласовали 22-й пакет санкций против России еще в октябре. Теперь его должен утвердить Совет Евросоюза. Источники Politico полагают, что меры вступят в силу до конца 2026 года.