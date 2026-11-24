«Уже достаточно давно планировали визовые запреты для участников боевых действий, для спортсменов, для артистов тоже, но вот только с этим пока что планирующимся 22-м пакетом появился уже более отчетливый механизм его имплементации. В первую очередь, это добавление новых пунктов визовой анкеты. Могут быть запрошены дополнительные документы, судя по логике, это будут военные билеты, приписные удостоверения и так далее. Может проводиться более углубленная проверка кейсов. Также, возможно, будут требовать дополнительные документы, дозапрашивать их для российских туристов, даже которые никак не связаны с перечисленными категориями. Это будет означать, что сроки рассмотрения станут более непредсказуемыми, но Европа — она не едина. Италия, Франция, Испания чаще всего более умерены в своих высказываниях и мнениях.