Уголовное преследование бывшей главы вуза было связано в том числе с фиктивным трудоустройством сотрудников университета. Один из них, знакомый Ильиной, числился на должности доцента, однако фактически не исполнял свои обязанности. Как впоследствии установил суд, с октября 2022-го по март 2025 года Ильина похитила более 6,6 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, в 2022–2025 годах она незаконно получила от подчиненных более 9,9 млн рублей из начисленных им выплат.