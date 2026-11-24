Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину вновь будут судить за превышение полномочий
Бывшую главу университета обвинили в незаконном получении 370 тыс. рублей от подчиненного
Прокурор Псковской области Андрей Мошков утвердил обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной. Ей вменяют превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили 24 ноября в региональной прокуратуре. Менее месяца назад экс-ректора приговорили к 6,5 года лишения свободы за мошенничество и превышение должностных полномочий.
По версии следствия, в период с 1 марта по 11 августа 2022 года Ильина, занимая пост ректора университета, незаконно получила от подчиненного сотрудника 370 тыс. рублей. Обстоятельства передачи денежных средств и должность работника в надзорном ведомстве не уточнили.
В прокуратуре подчеркнули, что новый эпизод не вошел в предыдущий приговор экс-ректору. В случае признания Ильиной виновной окончательное наказание по совокупности преступлений может быть увеличено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наталья Ильина возглавляла ПсковГУ с июня 2020 года. В апреле 2025 года ее задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, после чего суд заключил ректора под стражу. Впоследствии правоохранительные органы выявили ряд эпизодов превышения должностных полномочий.
Уголовное преследование бывшей главы вуза было связано в том числе с фиктивным трудоустройством сотрудников университета. Один из них, знакомый Ильиной, числился на должности доцента, однако фактически не исполнял свои обязанности. Как впоследствии установил суд, с октября 2022-го по март 2025 года Ильина похитила более 6,6 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, в 2022–2025 годах она незаконно получила от подчиненных более 9,9 млн рублей из начисленных им выплат.
В декабре 2025 года суд по ходатайству следствия смягчил Ильиной меру пресечения, переведя ее из СИЗО под домашний арест. В январе 2026 года стало известно, что экс-ректор полностью признала вину по всем 17 вменявшимся ей на тот момент эпизодам и раскаялась в содеянном. В ходе судебного разбирательства после завершения допросов потерпевших процесс временно перевели в закрытый режим для изучения телефонных разговоров и переписок подсудимой.
Гособвинение запрашивало для Ильиной восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Псковский городской суд 29 октября приговорил бывшего ректора к шести годам и шести месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Суд также на три года запретил ей занимать руководящие должности в государственных образовательных учреждениях и лишил звания заслуженного работника высшей школы РФ. Арест на имущество осужденной сохранили для обеспечения исполнения приговора. Ильину взяли под стражу в зале суда.