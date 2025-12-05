Суд отправил под домашний арест экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину

Суд смягчил меру пресечения для бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, обвиняемой в ряде должностных преступлений, сообщает объединеная пресс-служба судов Псковской области.

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которой смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которой смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

Вместо содержания под стражей она была переведена под домашний арест до 3 февраля 2026 года. Суд запретил Ильиной покидать жилое помещение, общаться со свидетелями, получать почту и пользоваться интернетом, после чего освободил ее в зале суда.

Решение было принято по ходатайству следствия, рассмотрение которого прошло в закрытом режиме. Как сообщили в суде, это связано с необходимостью обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. В открытой части заседания Ильина заявила о наличии у себя хронического заболевания.

Наталью Ильину задержали в начале апреля по делу о мошенничестве. Следствие считает, что в 2020-2021 годах она оформила на работу в университет своего знакомого, который не появлялся на службе.

Кроме того, правоохранители установили, что экс-ректор несколько лет проживала в люксе гостиничного комплекса, затраты на который превысили 14 млн рублей. Против нее также возбуждены дела о превышении полномочий.

Андрей Маркелов