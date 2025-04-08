Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств

По уголовному делу о хищении бюджетных средств задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, подозревающаяся в хищении бюджетных средств

Фото: vk.com / pskgu Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, подозревающаяся в хищении бюджетных средств

Фото: vk.com / pskgu

Агентство уточняет, что большую часть времени фигурантка дела проводила у семьи в Москве, прикрываясь командировками. В столице она купила две квартиры в районе Тропарево-Никулино площадью около 58 и 50 квадратных метров соответственно.

Общая стоимость недвижимости составляет 40 млн рублей. Одну из квартир подозреваемая оформила на неработающую мать-пенсионерку для сокрытия доходов.

Сотрудники правопорядка предполагают, что средства были получены классическим способом, через начисления сотрудникам вуза «повышенной зарплаты». Официальных комментариев по поводу Ильиной от МВД пока не поступало.

Ильина являлась врио ректора ПсковГУ с 10 апреля 2019 года. 17 марта 2020 года ее избрали ректором на основании результатов тайного голосования.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Гладышева и Кирилла Метелева, подозреваемых в вымогательстве 15 тыс. долларов у бывшего кандидата в губернаторы города.

Андрей Маркелов