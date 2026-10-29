Экс-ректора ПсковГУ приговорили к 6,5 годам за мошенничество
Наталью Ильину взяли под стражу в зале суда
Псковский городской суд 29 октября признал бывшего ректора Псковского государственного университета Наталью Ильну виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) за фиктивное трудоустройство. Ее приговорили к лишению свободы на срок 6 лет 6 месяцев. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
Также суд обязал осужденную выплатить штраф 800 тыс. рублей и запретил ей занимать руководящие должности в государственных образовательных учреждениях. Ильину лишили звания заслуженного работника высшей школы РФ.
Суд удовлетворил гражданские иски университета и двоих потерпевших о взыскании материального ущерба. В целях исполнения приговора и гражданских исков суд сохранил арест на московскую квартиру Ильиной, а также на украшения и аксессуары.
Материалы уголовного дела поступили в суд в декабре 2025 года. В ходе судебного следствия Ильина полностью признала вину по обвинению в мошенничестве и 16 эпизодах превышения должностных полномочий. Государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на 8 лет со штрафом в 1 млн рублей.