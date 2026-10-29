Экс-ректора ПсковГУ приговорили к 6,5 годам за мошенничество

Материалы уголовного дела поступили в суд в декабре 2025 года. В ходе судебного следствия Ильина полностью признала вину по обвинению в мошенничестве и 16 эпизодах превышения должностных полномочий. Государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на 8 лет со штрафом в 1 млн рублей.