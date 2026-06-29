«Аэрофлот» выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. на бумагу, передает корреспондент «Ъ» с заседания. Всего на эти цели планируется направить 21 млрд руб., то есть 100% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.
Купить акции под дивиденды можно до 17 июля. Выплачивать дивиденды будут до 21 августа. Уставный капитал «Аэрофлота» состоит более чем из 3 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. В свободном обращении — 25,03% от общего числа обыкновенных ценных бумаг. Привилегированные акции компания не размещала.
На том же собрании акционеры одобрили решение направить более 102 млрд руб. на покрытие накопленного убытка за 2020-2023 годы. К концу 2025-го показатель составил 299,6 млрд руб. по РСБУ.
За 2024 год «Аэрофлот» выплатил дивиденды в размере 5,27 руб. на одну акцию. Всего компания направила на выплаты 20,95 млрд руб., или 95% от чистой прибыли по РСБУ. Остальные 993 млн руб. пошли на формирование резервного фонда.
Впервые с 2019 года «Аэрофлот» выплатил дивиденды по итогам 2024 года. Это решение стало неожиданностью для многих аналитиков, так как компания сталкивалась со сложностями в обслуживании самолетов, импортозамещении на фоне санкций, ростом операционных расходов и дефицитом собственного капитала. При этом совет директоров увеличил целевой уровень выплат с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.
В феврале 2024 года директор по связям с инвесторами и рынкам капитала «Аэрофлота» Андрей Напольнов указывал, что компания вернется к дивидендам только после выхода на устойчивую прибыль, чтобы это не привело к ухудшению кредитного профиля. Однако, чистая прибыль группы по МСФО в 2024 году достигла 55 млрд руб. против убытка в 14 млрд руб. годом ранее, что предоставило возможность для выплат.
Экономисты отмечают, что отрасль пассажирских перевозок может быть прибыльной в 2026 году, и «Аэрофлот» рассматривается как одна из компаний, которая будет выплачивать хорошие дивиденды.