«Аэрофлот» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. на бумагу, передает корреспондент «Ъ» с заседания. Всего на эти цели планируется направить 21 млрд руб., то есть 100% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

Купить акции под дивиденды можно до 17 июля. Выплачивать дивиденды будут до 21 августа. Уставный капитал «Аэрофлота» состоит более чем из 3 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. В свободном обращении — 25,03% от общего числа обыкновенных ценных бумаг. Привилегированные акции компания не размещала.

На том же собрании акционеры одобрили решение направить более 102 млрд руб. на покрытие накопленного убытка за 2020-2023 годы. К концу 2025-го показатель составил 299,6 млрд руб. по РСБУ.

За 2024 год «Аэрофлот» выплатил дивиденды в размере 5,27 руб. на одну акцию. Всего компания направила на выплаты 20,95 млрд руб., или 95% от чистой прибыли по РСБУ. Остальные 993 млн руб. пошли на формирование резервного фонда.