Картельный сговор оценили реальным сроком

Гособвинитель во время судебных прений запросил для депутата Екатеринбургской городской думы от «Единой России» (ЕР) Виталия Чачина пять лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ему вменяется п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Виталия Чачина в начале февраля текущего года. Депутата обвиняют в картельном сговоре более чем на 286 млн руб. По версии следствия, Виталий Чачин совместно с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным нелегальным образом выиграл на нескольких торгах право заключить шесть договоров на строительство городской инфраструктуры в Уральском федеральном округе (УрФО).

В 2007–2008 годах Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела и генерального директора. С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов.

Согласно обвинительному заключению, замысел у руководителя строительной компании «Сити Билдинг» (по данным сервиса kartoteka.ru, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий) Виталия Чачина появился в 2018 году (депутатом гордумы избран в 2020 году). Тогда он предложил учредителю ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергею Заварухину заключить и подписать между их компаниями соглашения, ограничивающие конкуренцию на строительном рынке. По сути, организации должны были поддерживать цены на торгах в формате электронных аукционов. Как следует из обвинения предпринимателям, Заварухин согласился участвовать в этой схеме.

В процессе расследования уголовного дела следствие установило, что сообщники четко знали о запрете соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами в случае, если подобные соглашения могут привести к изменению цен на торгах: повышению, снижению либо поддержанию.

Гособвинитель пояснил, что кооперация на торгах между предпринимателями, которые руководят компаниями, идет вразрез с антимонопольным законодательством. Несмотря на это, торги с участием ООО ТСК и ООО «Сити Билдинг» проходили под надзором и контролем Виталия Чачина, итогом которого были договоренности о сумме контрактов, заявленных на торгах. Так, заключенные соглашения ограничивали конкуренцию перед другими участниками рынка: фигуранты могли поддерживать и снимать начальную и максимальную цену контрактов.

По итогам якобы картельного сговора было заключено шесть контрактов: капитальный ремонт моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб., диагностирование целостности пожарных резервуаров в Свердловской области за 319 тыс. руб., газификация домов в селе Покровское за 94,8 млн руб., строительство газопровода в деревне Починок за 46 млн руб., строительно-монтажные работы котельной в городе Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн руб. и ремонт насосной станции в Донском (Тульская область) за 18,4 млн руб. Незаконный доход от полученных контрактов составил более 286,1 млн руб.

Виталий Чачин вину не признал. На процессе рассмотрения по существу заявлял, что не понимает, с кем вступил в преступный сговор, так как органы предварительного следствия вынесли постановление в отношении Сергея Заварухина о его непричастности к преступлению. В отношении других учредителей группы компаний вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

Артем Путилов