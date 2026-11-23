«Совкомфлот» готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Севморпути (СМП) в феврале—апреле 2027 года. Успешное прохождение маршрута в самые сложные ледовые месяцы позволит фактически сделать навигацию круглогодичной, а расширение навигационного окна может облегчить перенаправление грузов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в Азию после закрытия европейского рынка с 1 января 2027 года. Но удлинение маршрутов обострит нехватку газовозов, из-за которой, по оценке Argus, выпуск проекта рискует существенно сократиться. Снизить нагрузку на ледовый флот позволит наращивание перевалки у острова Кильдин, откуда СПГ смогут забирать другие газовозы, освобождая Arc7 для новых рейсов из Сабетты.