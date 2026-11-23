Навигация по Севморпути может стать круглогодичной
«Совкомфлот» готовит экспериментальные рейсы по восточному сектору Севморпути (СМП) в феврале—апреле 2027 года. Успешное прохождение маршрута в самые сложные ледовые месяцы позволит фактически сделать навигацию круглогодичной, а расширение навигационного окна может облегчить перенаправление грузов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в Азию после закрытия европейского рынка с 1 января 2027 года. Но удлинение маршрутов обострит нехватку газовозов, из-за которой, по оценке Argus, выпуск проекта рискует существенно сократиться. Снизить нагрузку на ледовый флот позволит наращивание перевалки у острова Кильдин, откуда СПГ смогут забирать другие газовозы, освобождая Arc7 для новых рейсов из Сабетты.
«Совкомфлот» планирует расширить навигационное окно в восточном секторе Севморпути за счет новых экспериментальных рейсов в феврале, марте и апреле 2027 года, рассказал “Ъ” глава компании Игорь Тонковидов. «Готовим новые экспериментальные рейсы в самые сложные для коммерческой навигации месяцы — февраль, март и апрель»,— рассказал он. Навигация в восточном секторе Севморпути обычно стартует в июне.
По словам господина Тонковидова, подготовка ведется совместно с «Атомфлотом» и арктическими проектами недропользователей при координации с Минтрансом.
«Ожидаем, что рейсы пройдут успешно. Это фактически сделает навигацию в восточном секторе Арктики круглогодичной»,— добавил он.
В «Росатоме» “Ъ” заявили, что подготовка к регулярным рейсам по восточному сектору СМП находится на завершающей стадии. Количество и расстановка ледоколов будут зависеть от ледовой обстановки, состава каравана и погоды. Потребность в судах ледового класса грузоотправители оценивают самостоятельно, добавили в госкорпорации. В НОВАТЭКе, основном грузоотправителе СМП, “Ъ” не ответили.