ОКБ Сухого рассматривает возможность установки на истребителях семейства Су-30 тяжелой ракеты класса «воздух—поверхность» или «воздух—корабль». О возможности интеграции тяжелой ракеты в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил главный конструктор ОКБ Сухого Олег Панков. «Существуют проработки, и необходимость созрела у заказчика подвесить на самолет тяжелую ракету "воздух—поверхность" или "воздух—корабль". Такая проработка есть, желание есть, требуется небольшая доработка конструкции. Это реально»,— сказал господин Панков, не уточнив ни тип ракеты, ни заказчика.