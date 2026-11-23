На Су-30 хотят устанавливать ракеты «воздух—поверхность» или «воздух—корабль»
ОКБ Сухого рассматривает возможность установки на истребителях семейства Су-30 тяжелой ракеты класса «воздух—поверхность» или «воздух—корабль». О возможности интеграции тяжелой ракеты в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил главный конструктор ОКБ Сухого Олег Панков. «Существуют проработки, и необходимость созрела у заказчика подвесить на самолет тяжелую ракету "воздух—поверхность" или "воздух—корабль". Такая проработка есть, желание есть, требуется небольшая доработка конструкции. Это реально»,— сказал господин Панков, не уточнив ни тип ракеты, ни заказчика.
В той же программе гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о модернизации Су-30 с учетом опыта специальной военной операции и технологий, реализованных в рамках проекта Су-35. По его словам, полученные наработки используются для дальнейшего совершенствования самолета, который в обновленном облике предлагается зарубежным заказчикам.
Олег Панков также рассказал об экспортной модификации Су-30СМЭ, оснащенной, по его словам, полностью российским бортовым оборудованием. В качестве примера он привел партию самолетов, которая была поставлена Мьянме.