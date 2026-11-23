В ФАС “Ъ” сообщили, что норма доходности установлена по предложению Минэкономики во исполнение постановления правительства и будет применяться с 1 января 2027 года к сетевым организациям, регулируемым по методу RAB. Влияние решения на тарифы для прочих потребителей служба оценит после завершения тарифной кампании на 2027 год. Их рост ограничен предельными уровнями, подчеркнули в ФАС. Изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения, добавили в службе.