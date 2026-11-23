ФАС впервые с 2013 года повысит норму доходности инвестиций для сетевых компаний
ФАС впервые с 2013 года повысит норму доходности инвестиций в распределительные электросети — с 11% до 17,92%. Решение затронет компании, работающие по методу доходности инвестированного капитала (RAB), который применяется лишь в нескольких регионах. В «Россетях» рассчитывают на повышение предсказуемости возврата вложений, потребители же считают повышение необоснованным, ссылаясь на снижение стоимости привлечения капитала и риски для промышленности.
ФАС повысила с 11% до 17,92% норму доходности на капитал, вложенный территориальными сетевыми компаниями после перехода на RAB-регулирование. Соответствующий приказ Минюст зарегистрировал 17 ноября. По этой ставке в 2027 году регуляторы рассчитают, какой доход на вложения сетей учесть в тарифах на передачу электроэнергии.
Новую ставку ФАС впервые рассчитала по формуле, утвержденной правительством в июле. За основу взяли среднюю доходность рублевых гособлигаций со сроком погашения от восьми до десяти лет, прибавив к ней три процентных пункта. Прежняя ставка действовала с 2013 года.
В ФАС “Ъ” сообщили, что норма доходности установлена по предложению Минэкономики во исполнение постановления правительства и будет применяться с 1 января 2027 года к сетевым организациям, регулируемым по методу RAB. Влияние решения на тарифы для прочих потребителей служба оценит после завершения тарифной кампании на 2027 год. Их рост ограничен предельными уровнями, подчеркнули в ФАС. Изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения, добавили в службе.
В «Россетях» считают главным изменением переход к расчету нормы доходности с использованием рыночных индикаторов стоимости капитала.