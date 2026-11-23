Повышение средневзвешенной импортной пошлины на один процентный пункт при относительно предсказуемой торговой политике властей США может привести к тому, что номинальный эффективный курс доллара (к корзине валют торговых партнеров) в течение пяти кварталов укрепится на 8–9%. Реальный курс доллара, учитывающий различия в инфляции между странами, вырастает на 6–7%. К таким выводам пришли экономисты Альфонсо Мерендино из Гарвардского университета (США) и Томмазо Моначелли из Университета Боккони (Италия) в работе «Импортные пошлины, неопределенность и валютный курс», опубликованной на академической платформе Oxford Academic (входит в состав Оксфордского университета).