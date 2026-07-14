Рисков — море

Правительство прорабатывает расширение возможностей страхования военных рисков при перевозках морским транспортом как в России, так и за рубежом. Актуальность проблемы подтверждается тем, что участники страхового рынка уже начали поднимать тарифы по военным рискам, а в некоторых случаях отказываются от страхования. В этих условиях Минфин предложил создать общества взаимного страхования (ОВС) с участием страховщиков и компаний реального сектора. Минтранс, Минэнерго, а также ЦБ предложили расширить государственные субсидии. По словам экспертов, вариант с ОВС выглядит более выигрышным, но более долгим в реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одними тарифами страхование военных рисков при морских перевозках уже не отрегулировать, считают участники рынка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Одними тарифами страхование военных рисков при морских перевозках уже не отрегулировать, считают участники рынка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, в правительстве прорабатываются вопросы компенсаций убытков в результате актов агрессии. По словам одного из собеседников “Ъ”, для покрытия ущерба, вызванного актами агрессии, включая военные риски, ряд министерств (Минтранс и Минэнерго), а также ЦБ выступают за расширение действующего механизма страхования военных рисков с господдержкой, применяемого на воссоединенных территориях РФ, на морские суда и международные перевозки грузов морским и речным транспортом. Однако в Минфине указывают в том числе на ограниченность бюджетных средств, поэтому предлагают организовать общества взаимного страхования из заинтересованных судовладельцев и грузовладельцев. Кроме того, в министерстве считают, что может потребоваться и фонд компенсационных выплат, формируемый за счет страхователей и страховых компаний, для возмещения ущерба в случае утраты и гибели судна или груза или наступления ответственности страхователя. В ЦБ, Минтрансе и Минфине не ответили на запрос “Ъ”. В Минэнерго заявили, что воздержатся от комментариев.

Участники рынка отмечают, что вопрос страхования и перестрахования военных рисков в настоящее время очень актуален.

Так, страховая сумма по одному контейнеру составляет $30–50 тыс., по дорогостоящему грузу, такому как энергоресурсы, достигает $150 млн и выше (см. “Ъ” от 10 июня). В связи с этим, по словам начальника отдела страхования грузов страхового брокера Remind Дмитрия Грушина, страховщики стремятся компенсировать свои риски повышением тарифов. В частности, по данным брокера, во втором квартале 2026 года в сегменте морского страхования грузов тарифы выросли в два-четыре раза. Однако одним ростом тарифов текущую ситуацию уже не отрегулировать, считает господин Грушин. Кроме того, по его словам, в последние недели «страховщики начинают отказывать в страховании "военных" рисков в Черном и Азовском морях». По информации, которую раскрывала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, дочерняя компания ЦБ) страховому сообществу, за четыре месяца 2026 года убыточность в сегменте перестрахования рисков терроризма, диверсии и воздействия БПЛА составила 2800%, отмечает собеседник “Ъ” на рынке страхования.

Предложение Минфина по созданию ОВС целесообразно, так как этот механизм обеспечивает два экономически чувствительных результата, считает президент Национальной ассоциации обществ взаимного страхования Игорь Жук. Прежде всего, страхование проводится по себестоимости, так как в цене нет прибыли и дивидендов акционеров страховщиков, поскольку все собранные средства идут только на организацию и выплату страхового возмещения. Кроме того, у ОВС есть накопительный эффект, то есть в мало убыточные годы страховые резервы не переходят в прибыль коммерческих страховщиков, а формируют резерв будущих выплат, отмечает господин Жук.

Другие участники рынка сдержанно относятся к этому предложению. Как поясняет директор «РТ-Взаимное страхование» Денис Конивецкий, «задача ведомства понятна: уйти от субсидий при повреждении предприятий и перевалить это на плечи страховщиков». Однако сделать ОВС с достаточным капиталом для покрытия крупных убытков силами только одних судовладельцев нереально, считает собеседник “Ъ” на страховом рынке. «Требует отдельной детальной проработки вопрос об источниках восстановления платежеспособности ОВС при осуществлении крупной страховой выплаты или серии выплат»,— говорит он.

Эксперты указывают, что в мировой практике крупнейшие морские риски исторически несут клубы взаимного страхования (P&I-клубы).

Как поясняет гендиректор юркомпании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, в этом случае существует «обязательный вступительный взнос плюс регулярные календарные взносы, пропорциональные тоннажу флота, объему и рискованности перевозок, с возможностью допсборов при превышении выплат над фондом».

В то же время реализация механизма господдержки выигрывает в оперативности. Предложение Минтранса, Минэнерго и ЦБ расширить уже действующий механизм с господдержкой через РНПК «выигрывает в скорости и предсказуемости: инфраструктура, типовые соглашения и круг допущенных страховщиков уже отработаны и запустить это можно значительно быстрее, чем создавать ОВС с нуля», отмечает госпожа Барабаш. При этом интерес ведомств понятен. Минтранс отвечает за бесперебойность логистики и доступность страхования для судовладельцев, Минэнерго — за устойчивость нефтегазового экспорта, значительная часть которого идет по «трудным» маршрутам, а ЦБ заинтересован в том, чтобы новые крупные риски обрабатывались через уже подконтрольный институт, поясняет эксперт.

Юлия Пославская, Владимир Лавицкий