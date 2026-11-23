Основной причиной ухудшения настроений компаний стало ослабление спроса. Баланс ответов предприятий об изменении продаж (разница между долями компаний, сообщивших об их росте и снижении) сократился на три пункта. Речь, поясним, идет об изменении соотношения положительных и отрицательных ответов, а не о сокращении физических объемов продаж. Степень удовлетворенности предприятий текущими объемами спроса в ноябре упала до 34%. В октябре промышленники рассчитывали на улучшение ситуации с продажами, однако ожидания не оправдались.