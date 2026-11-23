Удовлетворенность предприятий текущими объемами спроса в ноябре упала до 34%
Российские промышленные предприятия в ходе ноябрьского опроса сообщили об ухудшении спроса на свою продукцию и одновременно — об улучшении планов производства и найма работников, следует из данных Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый на основе ответов предприятий, снизился за месяц на три пункта после октябрьского роста до максимума за 17 месяцев. Несмотря на снижение, значение показателя остается одним из самых высоких за период смягчения денежно-кредитной политики Банка России.
Основной причиной ухудшения настроений компаний стало ослабление спроса. Баланс ответов предприятий об изменении продаж (разница между долями компаний, сообщивших об их росте и снижении) сократился на три пункта. Речь, поясним, идет об изменении соотношения положительных и отрицательных ответов, а не о сокращении физических объемов продаж. Степень удовлетворенности предприятий текущими объемами спроса в ноябре упала до 34%. В октябре промышленники рассчитывали на улучшение ситуации с продажами, однако ожидания не оправдались.