Совмещение позиции замгубернатора и главы минприроды даст Алексею Кузнецову дополнительные возможности для решения проблемы региона с нехваткой полигонов, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. Политолог напомнил, что к 2030 году власти планируют успеть построить мусоросортировочные комплексы в Новоуральске (мощностью 20 тыс. т в год), Кировграде (40 тыс. т), Ирбите (100 тыс. т), Верхней Пышме (100 тыс. т), Ревде (200 тыс. т) и Белоярском районе (700 тыс. т) и увеличить долю обрабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) в общей массе мусора с 32,4% до 100%.