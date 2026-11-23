Министр вернулся к корням
Глава МУГИСО Алексей Кузнецов вновь возглавил минприроды Свердловской области
Губернатор Денис Паслер вернул своего заместителя — главу министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Кузнецова на позицию министра природных ресурсов и экологии региона, которую он занимал до 2022 года. Освободившееся место заняла первый заместитель господина Кузнецова Ирина Снеткова, которой предстоит получить одобрение Законодательного собрания для вступления в должность. По данным «Ъ-Урал», господин Паслер может продолжить кадровые изменения.
Денис Паслер приступил к обновлению состава правительства Свердловской области спустя 10 месяцев с момента завершения формирования кабинета министров после вступления в должность губернатора. В ноябре менее чем за неделю посты покинули глава министерства природных ресурсов и экологии с 2022 года Денис Мамонтов и министр физической культуры и спорта с 2009 года Леонид Рапопорт. По словам источников «Ъ-Урал» в региональном правительстве, Денис Паслер не захотел продлевать контракт с господином Мамонтовым из-за близости чиновника к прошлому руководству Среднего Урала и претензий к его работе, а с 63-летним господином Рапопортом — из-за возраста.
Место главы свердловского минприроды оставалось вакантным около четырех дней — в понедельник вечером, 23 ноября, губернатор вернул на соответствующую позицию своего заместителя — главу МУГИСО Алексея Кузнецова, который уже возглавлял ведомство в 2013-2022 годах.
Чиновник, в отличие от Дениса Мамонтова, продолжит совмещать две должности.
Господина Кузнецова на посту заместителя губернатора — главы МУГИСО в статусе и.о. сменила Ирина Снеткова, которая проработала в свердловском правительстве чуть больше года на позиции первого заместителя министра. До прихода в ведомство она руководила рядом компаний, в том числе «Магнум — 5». В ведомстве чиновница курировала вопросы землепользования и наружной рекламы.
По словам источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, большинство сотрудников МУГИСО положительно отзывались о работе госпожи Снетковой в ведомстве.
«Адекватный руководитель, хороший администратор»,— пояснил собеседник.
Схожего мнения придерживаются и представители депутатских фракций в Законодательном собрании Свердловской области, которым предстоит дать согласие на утверждение Ирины Снетковой заместителем губернатора — главой МУГИСО. По словам первого вице-спикера Людмилы Бабушкиной («Единая Россия»), чиновница обладает для соответствующей должности «серьезным опытом». «Несколько дней мы ведем работу согласительных процедур по бюджету Свердловской области на 2027 год, она четко и профессионально докладывает по своему министерству, вопросов к ней у нас практически не возникло»,— рассказала она «Ъ-Урал».
Позицию госпожи Бабушкиной разделили и оппозиционные депутаты. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Кузнецов отметил, что Денис Паслер формирует команду из людей с большим опытом работы, глава свердловского реготделения «Справедливой России», депутат Госдумы Андрей Кузнецов также указал на многолетний опыт Ирины Снетковой в системе госимущества Среднего Урала.
Глава фракции КПРФ Олег Гордеев подчеркнул, что коммунисты «будут присматриваться к новому министру». «У нас всегда есть вопросы к управлению госсобственностью, правительство при работе в МУГИСО Алексея Кузнецова выходило из реального сектора экономики, были приватизированы птицефабрики, комбикормовые заводы. Здесь подход нужно менять, будем рассчитывать на это в работе с новым министром»,— добавил депутат.
Единственной вакантной позицией в свердловском правительстве остается должность министра физической культуры и спорта.
По данным источника «Ъ-Урал», на руководящий пост рассматриваются и.о. главы ведомства Андрей Зяблицев и заместитель главы ведомства Иван Клочков. Второй собеседник в правительстве региона отметил, что на кресло министра также претендуют директор департамента физической культуры и спорта мэрии Екатеринбурга Людмила Фитина и ее заместитель, лыжник и заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов, который отвечает в ведомстве за организацию и проведение мероприятий.
По словам источников, Денис Паслер намерен продолжить обновлять состав правительства, однако ситуация осложняется «отсутствием скамейки запасных».
Совмещение позиции замгубернатора и главы минприроды даст Алексею Кузнецову дополнительные возможности для решения проблемы региона с нехваткой полигонов, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. Политолог напомнил, что к 2030 году власти планируют успеть построить мусоросортировочные комплексы в Новоуральске (мощностью 20 тыс. т в год), Кировграде (40 тыс. т), Ирбите (100 тыс. т), Верхней Пышме (100 тыс. т), Ревде (200 тыс. т) и Белоярском районе (700 тыс. т) и увеличить долю обрабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) в общей массе мусора с 32,4% до 100%.
Господин Гагарин отметил, что Ирине Снетковой на посту замгубернатора — главы МУГИСО предстоит увеличить эффективность управления госимуществом Среднего Урала в условиях ожидаемого снижения доходов бюджета региона в 2027 году. «Казна испытывает давление от политической и экономической ситуации, требуется анализ возможностей и реализация действий по увеличению объема поступлений при сокращении трат»,— сказал политолог.