Леонид Рапопорт пришел к финишу

Министр физической культуры и спорта Свердловской области с 2009 года Леонид Рапопорт в скором времени оставит пост. Основная причина — возраст, ему 67 лет. По данным «Ъ-Урал», чиновник хорошо зарекомендовал себя во время работы в региональном правительстве при трех губернаторах, в связи с чем власти не настроены на окончательное завершение его карьеры. По мнению эксперта, новому главе ведомства предстоит увеличить загрузку спортивных объектов области и сделать их более рентабельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Рапопорт

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Леонид Рапопорт

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

О предстоящей отставке министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта «Ъ-Урал» рассказали источники в правительстве Свердловской области. По их словам, причиной стал возраст чиновника — в апреле ему исполнилось 67 лет, что превышает предусмотренный федеральным законом предел на гражданской службе на два года. Дважды возможный срок его пребывания в должности продляли губернаторы Евгений Куйвашев (управлял регионом в 2012-2025 года) и Денис Паслер (руководит с 2025 года). «В профессионализме Рапопорта никто не сомневается, но вопрос о пенсии становится актуальнее с каждым днем»,— пояснил один из собеседников. В апреле 2029 года министр в любом случае будет вынужден оставить работу, так как ему исполнится 70 лет.

Леонид Рапопорт родился в апреле 1959 года в Свердловске (с 1991 года. — Екатеринбург). С 1987 года работал в УГТУ-УПИ: был преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой управления в сфере физической культуры и спорта, профессором, деканом факультета физической культуры. В 2004 году на его базе создал Институт физической культуры, социального сервиса и туризма, который сам и возглавил. В 2005 году избрался депутатом думы Екатеринбурга, в 2006-м получил пост руководителя исполкома свердловского реготделения «Единой России». В 2009 году губернатор Александр Мишарин (управлял регионом в 2009-2012 годах) назначил его министром по физической культуре и спорту, в 2012-м его переутвердил Евгений Куйвашев, в 2025-м — Денис Паслер. Является мастером спорта СССР по конькобежному спорту.

По словам другого источника «Ъ-Урал», региональные власти не намерены отправлять министра в отставку «в никуда». Собеседник отметил, что новые места работы для господина Рапопорта начали обсуждать в свердловском правительстве после вступления Дениса Паслера в должность губернатора в сентябре 2025 года и принятия им первых кадровых изменений в составе кабинета министров. «Рассматривался вариант по назначению Рапопорта главой администрации одного из пяти управленческих округов региона. Конфликта с Паслером у него нет, наоборот есть желание, чтобы его карьера не заканчивалась»,— пояснил собеседник, не исключив, что чиновник может получить пост в спортивной сфере.

Леонид Рапопорт не ответил на звонки корреспондента «Ъ-Урал». В областном департаменте информационной политики пообещали сообщить о кадровых решениях «после их принятия». Источник «Ъ-Урал» в министерстве сообщил, что сотрудники ведомства не обсуждают вероятную отставку руководителя. «До 17-19 октября он в отпуске, но может выйти и раньше, так как любит ездить на соревнования по выходным. Только что завершилась Спартакиада, решил отдохнуть в образовавшийся промежуток между соревнованиями, и потом снова в работу»,— поделился один из чиновников.

Как следует из отчетов Леонида Рапопорта, с которыми ознакомился «Ъ-Урал», ведомству с начала его работы министром в 2009 году удалось увеличить число занимающихся спортом уральцев с 667,5 тыс. человек (15,2% от всего населения) до 2,53 млн (65,1%), количество ежегодно завоеванных свердловскими спортсменами медалей на всероссийских и международных соревнованиях — с 1,3 тыс. до 2,8 тыс., число спортобъектов — с около 8 тыс. до 12,1 тыс.

Среди наиболее значимых сооружений в документах названы построенная в 2025 году «УГМК Арена» на 15 тыс. зрителей за 23,2 млрд руб. на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге и Центральный стадион на 35 тыс. мест, который после завершения реконструкции за 13 млрд руб. в 2018 году получил название «Екатеринбург Арена».

Леонид Рапопорт проработал в должности министра более 17 лет при трех губернаторах за счет выстроенных отношений с ведомствами и спонсорами спортивных команд и объектов, считает политолог Александр Ханин. «Назначение спортсменов на руководящие должности часто заканчивается плохо, но он является и сильным администратором — человек умеет договариваться, не допустил ни одного спортивного долгостроя в регионе и поспособствовал уходу многих конфликтных спортивных менеджеров»,— пояснил он.

По словам руководителя экспертного клуба Свердловской области Анатолия Гагарина, новому министру предстоит «дозагрузить мероприятиями» многие спортивные объекты региона, которые «большую часть времени простаивают». Согласно отчетам господина Рапопорта, несмотря на увеличение числа событий с 7,4 тыс. до 19,6 тыс. за 15 лет, в 2025-м их количество снизилось до 18,2 тыс., а показатель по международным соревнованиям упал с 30-39 мероприятий в 2009-2019 годах до 6-19 в 2020-2025 годах.

«Есть нехватка знаковых событий, однако для них создана вся инфраструктура. Чемпионат мира по футболу был в 2018 году, но мы вспоминаем его до сих пор. В начале октября у нас впервые сыграла сборная РФ, что будут долго обсуждать, но подобные события надо делать не раз в пятилетку, а один-два раза в год — это будет привлекать внимание к Свердловской области»,— отметил политолог.

Господин Гагарин подчеркнул, что перед ведомством стоит задача и по увеличению рентабельности спортивной инфраструктуры Среднего Урала. Эксперт напомнил, что только на одну «Екатеринбург Арену» в 2024 году власти потратили из областного бюджета 175 млн руб., а сам объект заработал всего 81 млн руб. «Матч сборных РФ и Намибии вызвал огромный интерес, вся арена впервые за многие годы была заполнена. Екатеринбург может стать привлекательной площадкой для организации такого рода мероприятий в разных видах спорта, что приведет к росту турпотока, поступлений в бюджеты и другим интересным экономическим последствиям»,— заверил он.

Василий Алексеев