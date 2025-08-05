Страховка подработает на стройке

Минфин расширил субсидирование страховых выплат по военным рискам на строительно-монтажные риски (СМР) в жилищном строительстве. В условиях боевых действий подобное страхование крайне важно для всех участников строительства — девелоперов, банков, страховых компаний. Однако страховщики опасаются, что общий объем субсидий будет недостаточным, и считают необходимым расширить случаи поддержки, в том числе на строительство инфраструктурных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В конце июня Минфин принял решение распространить субсидирование страхования по рискам террористических актов и диверсий на строительно-монтажные риски в жилищном строительстве на новых территориях, рассказали два источника “Ъ” на рынке страхования. Эту информацию подтвердили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), отметив, что «военные риски могут быть включены в договоры страхования без увеличения страховой премии». Как пояснил собеседник “Ъ” на страховом рынке, в этом контексте военные риски и риски террористических актов и диверсий — это одно и то же, включая удары ВСУ и атаки дронов.

Ранее субсидирование страхования распространялось только на логистику и транспорт.

По словам источника “Ъ” в крупной страховой компании, теперь страхователем может выступать заказчик, инвестор или подрядчик по проекту СМР, общий объем субсидии остался прежним — 1,4 млрд руб. в год.

«Субсидия покрывает 100% страхового случая. Для участия в программе страховой компании достаточно подать заявку в РНПК»,— поясняет он. В РНПК вопросы по деталям программы адресовали в Минфин и страховщикам. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Как пояснили в ВСС, в случае реализации военного риска страховщиком проводятся все необходимые для урегулирования страхового случая процедуры и осуществляется страховая выплата выгодоприобретателю. «Впоследствии страховая выплата в полном объеме компенсируется страховщику РНПК после проверки представленных документов. В указанных целях РНПК предоставляются бюджетные ассигнования от Минфина»,— отмечают там.

По словам экспертов, подобные меры поддержки очень важны.

По данным АО «Дом.РФ», в декабре 2024 года в новых регионах на стадии строительства находилось 150 тыс. кв. м жилья (см. “Ъ” от 20 января). Банки, финансирующие строительство, как правило, требуют от застройщика наличие полиса страхования СМР, сами застройщики также заинтересованы в защите своих объектов, указывает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. «Мы полагаем безусловно важным и необходимым вопросом введение страховки СМР с риском диверсий при строительстве жилья в новых регионах»,— отмечает гендиректор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. Сегодня финансируют строительство на новых территориях ПСБ, Сбербанк, ВТБ — там не ответили на запрос “Ъ”.

На новых территориях работают несколько страховых компаний. СОГАЗ уже участвует в данной программе и заключает договоры с застройщиками на новых территориях, включая в страхование СМР покрытие военных рисков, заявили в компании. По словам гендиректора «ПСБ Страхования» Олега Воробьева, компания имеет действующие договоры со страховой суммой в несколько миллиардов рублей. «Росгосстрах» страхует строительно-монтажные риски на новых территориях, однако в покрытие пока не включаются риски терроризма и диверсий. СК «Двадцать первый век», наоборот, предоставляет услуги по страхованию СМР, в том числе с рисками терроризма и диверсий на новых территориях.

На новых территориях повышенный уровень рисков и такая страховка при реализации проектов их минимизирует, указывает господин Воробьев. Транспортная инфраструктура является приоритетной целью для атак, отмечает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. При этом, по его словам, основные риски для СМР связаны «не столько с целенаправленными атаками, сколько с невозможностью ведения работ в условиях активных боевых действий».

Юристы отмечают, что страховые случаи перечисляются в правилах страхования, которые формирует страховщик, заинтересованный максимально сузить понятия.

В частности, в договорах обычно прописываются риски терроризма и диверсии, которые связаны с ходом уголовного дела, а это уменьшает вероятность получения выплат, указывает управляющий партнер АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. Но если стороны в правилах страхования назвали обстрелы своим именем, а не юридическими конструкциями терроризма и диверсии из УК, шансы компенсировать убытки становятся больше, отмечает он.

Вместе с тем участники рынка считают объем поддержки недостаточным. «Стоимость строительства некоторых жилых комплексов превышает 1,4 млрд руб., и в случае атаки даже на один высокостоимостный объект или на несколько объектов СМР средства, выделенные Минфином, будут исчерпаны»,— поясняет заместитель гендиректора по андеррайтингу СК «Двадцать первый век» Евгений Изотов. Кроме того, стоит рассмотреть возможность подобной поддержки не только компаний, строящих жилье, но и дорожников, мостостроителей, организаций, ведущих строительство и капитальный ремонт социальных объектов на новых территориях, считает начальник управления страхования специальных проектов «Росгосстраха» Андрей Морозов.

Юлия Пославская, София Мешкова, Ян Назаренко, Ольга Базутова