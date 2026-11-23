Глава «Совкомфлота»: восточный маршрут СМП выгоден при стабильных перевозках не менее 15-20 млн т
Экономическую целесообразность поставок по восточному или западному маршруту Северного морского пути определяет объем перевозок. Восточный маршрут коммерчески оправдан при перевозках 15-20 млн т. Об этом в интервью «Ъ» рассказал генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.
«При выходе на проектную мощность, если в восточном секторе Арктики будут регулярно перевозить порядка 15–20 млн тонн и выше, маршруты станут сравнимыми по затратам. С учетом того, что восточный маршрут короче и позволяет быстрее доставить груз конечному потребителю, он становится экономически более привлекательным»,— сказал господин Тонковидов.
Восточный маршрут по Северному морскому пути тянется от морей Лаптевых и Восточно-Сибирского до Чукотского моря и Берингова пролива. Западный сектор СМП охватывает направление от Мурманска/Карских Ворот (Баренцево и Карское моря) до Енисея и устья Оби. Льды в западной части пути тают в летний период.