«При выходе на проектную мощность, если в восточном секторе Арктики будут регулярно перевозить порядка 15–20 млн тонн и выше, маршруты станут сравнимыми по затратам. С учетом того, что восточный маршрут короче и позволяет быстрее доставить груз конечному потребителю, он становится экономически более привлекательным»,— сказал господин Тонковидов.