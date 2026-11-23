Бастрыкин потребовал доклад о вспышке кишечной инфекции в детсаду Екатеринбурга
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту заболевания кишечной инфекцией воспитанников частного детского сада в Екатеринбурге, передает Следком.
По информации ведомства, по факту произошедшего СУ СКР по Свердловской области по возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Инцидент произошел в частном детском саду «Мастерская знаек» на ул. Татищева. По предварительным данным прокуратуры, за медицинской помощью с рвотой и недомоганием обратились не менее семи детей. К проверке подключился Роспотребнадзор.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.