«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.