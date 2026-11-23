В Екатеринбурге прокуратура проверит детский сад после массового отравления детей
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после информации об ухудшении состояния здоровья воспитанников частного детского сада «Мастерская знаек» на ул. Татищева. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились не менее семи детей, сообщили в региональном ведомстве.
У воспитанников наблюдались рвота и общее недомогание. По данным надзорного ведомства, присмотр и уход за детьми по указанному адресу осуществляет ООО «Руд-Ек», а организацией питания занимается ООО «Метрика».
К проверке также подключился Роспотребнадзор. Специалисты ведомства обследуют столовую детского сада. Прокуратура изучает документацию, связанную с организацией питания.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.