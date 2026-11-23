«Совкомфлот» получит два арктических газовоза в 2027 году
«Совкомфлот» получит до конца 2027 года два танкера для перевозки сжиженного природного газа Arc7, построенных судостроительным комплексом «Звезда». Об этом в интервью «Ъ» рассказал генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.
«В самое ближайшее время ждем со "Звезды" третье судно этой серии — "Петр Столыпин". Еще два новых газовоза рассчитываем получить до конца 2027 года»,— сказал господин Тонковидов. Всего компания законтрактовала 15 газовозов. Когда будет достроен последний из них, зависит от самой верфи, отметил глава «Совкомфлота».
Газовозы класса Arc7 — это арктические танкеры для перевозки СПГ, способные самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 метра и работать при температурах до -52 °C. Из-за размера судов их ремонтируют на верфях дружественных стран, отметил господин Тонковидов. «С точки зрения технологического суверенитета России, безусловно, необходимо заниматься развитием судоремонта... Надеюсь, что в ближайшее время увидим конкретные шаги по развитию этого сектора»,— добавил он.