«В самое ближайшее время ждем со "Звезды" третье судно этой серии — "Петр Столыпин". Еще два новых газовоза рассчитываем получить до конца 2027 года»,— сказал господин Тонковидов. Всего компания законтрактовала 15 газовозов. Когда будет достроен последний из них, зависит от самой верфи, отметил глава «Совкомфлота».