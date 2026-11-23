Глава «Совкомфлота» рассказал о планах увеличить долю законтрактованной выручки
К 2030 году «Совкомфлот» планирует увеличить долю законтрактованной выручки до 65-70%. Об этом в интервью «Ъ» рассказал генеральный директор компании Игорь Тонковидов.
«Компания демонстрирует устойчивый рост объема законтрактованной выручки. И основная причина — не в "навеянной попутным ветром" хорошей фрахтовой конъюнктуре, а в целенаправленной работе над структурой выручки»,— сказал господин Тоновидов. По его словам, сейчас баланс долгосрочной и краткосрочной выручки компании находится «на уровне 50 на 50».
Законтрактованная выручка — это ожидаемый доход компании от уже подписанных договоров и рамочных соглашений. По словам гендиректора «Совкомфлота», за два года компания увеличила портфель законтрактованной выручки с горизонтом десять и более лет вперед. Показатель вырос с $6 млрд до $14 млрд.