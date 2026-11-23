Законтрактованная выручка — это ожидаемый доход компании от уже подписанных договоров и рамочных соглашений. По словам гендиректора «Совкомфлота», за два года компания увеличила портфель законтрактованной выручки с горизонтом десять и более лет вперед. Показатель вырос с $6 млрд до $14 млрд.