Роман Слива назначен врио главы Калачевского района Волгоградской области
Сегодня он оставил пост руководителя Суровикинского района
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 ноября назначил Романа Сливу временно исполняющим полномочия главы Калачевского района. Об этом сообщили в облкомтерполитики.
Господин Слива более пяти лет возглавлял Суровикинский район. Сегодня он по собственному желанию был освобожден от этой должности в связи с переходом на новую работу. На посту чиновник занимался развитием территорий и социальной инфраструктуры, уделяя внимание агропромышленному комплексу, модернизации ЖКХ, сохранению казачьих традиций и патриотическому воспитанию молодежи, уточнили в комитете.
Суровикинский район возглавила Елена Кудлаева тоже с приставкой врио. Ранее она была мэром райцентра.
Также 23 ноября свои посты покинули председатель облкомдортранса Анатолий Васильев и глава облком безопасности населения Юрий Наурзалиев.