Председатели двух волгоградских комитетов покинули посты спустя более 10 лет
Они переходят на новую работу
Глава облкомдортранса Анатолий Васильев и руководитель облкома безопасности населения Юрий Наурзалиев оставили свои посты в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщили в обладминистрации.
Оба чиновника возглавляли комитеты более десяти лет. Господин Наурзалиев занимал пост председателя комитета безопасности населения с 2012 года, а господин Васильев руководил облкомдортрансом с 2015 года. Новые места работы в пресс-службе не уточнили. По данным источника ИА «Высота 102» бывшие главы комитетов могут стать советниками.
При Анатолии Васильеве Волгоградская область стала ежегодно получать федеральные субсидии на дорожную отрасль благодаря успешной реализации нацпроектов. Юрий Наурзалиев сформировал в регионе силы и средства для предотвращения ЧС. После пожаров и наводнений 2017–2018 годов пожарные части в районах области получили необходимую технику. В 2023 году он получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Временно осуществлять руководство комитетами будут зампреды. Олег Касаткин назначен врио главы облком безопасности населения, а Виктор Заржецкий будет исполнять обязанности председателя облкомдортранса.