Оба чиновника возглавляли комитеты более десяти лет. Господин Наурзалиев занимал пост председателя комитета безопасности населения с 2012 года, а господин Васильев руководил облкомдортрансом с 2015 года. Новые места работы в пресс-службе не уточнили. По данным источника ИА «Высота 102» бывшие главы комитетов могут стать советниками.