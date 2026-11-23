Глава Суровикинского района Волгоградской области ушел в отставку
В этот же день уволилась мэр райцентра
23 ноября в Суровикинском районе Волгоградской области сменились сразу два руководителя. Глава района Роман Слива и мэр Суровикино Елена Кудлаева написали заявления по собственному желанию. Оба переходят на другую работу, сообщили в облкомтерполитики.
Госпожа Кудлаева уже получила новое назначение, по сегодняшнему распоряжению губернатора она стала врио главы Суровикинского района. В администрации отметили, что она пять лет руководила райцентром, а до этого возглавляла Качалинское сельское поселение и районную думу. Врио главы Суровикино назначили Олега Пастухова, который сложил полномочия председателя Совета депутатов городского поселения.
Куда перейдет господин Слива, пока не сообщается. В этот же день в областной администрации освободились две руководящие должности: Облкомдортранс покинул Анатолий Васильев, Облком безопасности населения — Юрий Наурзалиев, сообщили в обладминистрации.
Отставку Романа Сливы одобрили депутаты районной думы. В обладмине отметили, что при его руководстве модернизировали открытый ФОК, отремонтировали школу № 1 в Суровикино, построили восемь блочно-модульных газовых котельных для социальных объектов сельских поселений и завершили модернизацию сетей водоснабжения в Новомаксимовском поселении.
До политики господин Слива занимался бизнесом. В 2013 году он стал директором строительной компании «СУ-1».