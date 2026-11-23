Госпожа Кудлаева уже получила новое назначение, по сегодняшнему распоряжению губернатора она стала врио главы Суровикинского района. В администрации отметили, что она пять лет руководила райцентром, а до этого возглавляла Качалинское сельское поселение и районную думу. Врио главы Суровикино назначили Олега Пастухова, который сложил полномочия председателя Совета депутатов городского поселения.