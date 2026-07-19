РПЦ выходит на Поросенков лог

Как стало известно «Ъ-Урал», Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) передали в безвозмездное пользование земельные участки в Поросенковом логу, где нашли останки членов царской семьи, убитых большевиками в 1918 году. Согласно документам, земля передана для осуществления религиозной деятельности. В РПЦ ситуацию пока не прокомментировали. Представители фонда «Мемориал Романовых», которые следят за данной территорией, и участники поисков царских останков обеспокоены тем, что часть земель Поросенкова лога может быть застроена, чего делать, по их мнению, нельзя, так как в ней до сих находится прах членов семьи Романовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Традиционный Царский крестный ход каждый год проходит в ночь с 16 на 17 июля от Храма-на-крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Традиционный Царский крестный ход каждый год проходит в ночь с 16 на 17 июля от Храма-на-крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О том, что земельные участки в районе Поросенкова лога в Железнодорожном лесопарке Екатеринбурге в мае были переданы Екатеринбургской епархии, стало известно из ответа свердловского управления госохраны объектов культурного наследия (имеется в распоряжении «Ъ-Урал»). В нем управление ссылается на Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Три участка передали на основании договора безвозмездного пользования лесным участком для осуществления религиозной деятельности, еще один на основании другого договора для аналогичного использования. Общая площадь переданных участков составляет порядка 70 га.

Для каких именно целей РПЦ получила участки — неизвестно. В пресс-службе Екатеринбургской епархии «Ъ-Урал» ситуацию комментировать не стали, а в Московской патриархии на запрос, направленный в начале июля, пока не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей). Экспозиция «Зал памяти Романовых»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий музей). Экспозиция «Зал памяти Романовых»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Гибель императора

Последнего российского императора Николая II и его семью большевики расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, когда к Екатеринбургу приближался Чехословацкий корпус, поддерживавший антисоветские силы.

В подвале Ипатьевского дома погибли Николай Романов, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова.

В течение двух последующих дней тела убитых пытались уничтожить с помощью серной кислоты и гранат в лесу рядом с деревней Коптяки.

Первоначальным местом уничтожения и захоронения тел стали старые шахты в урочище Ганина Яма. Но когда стало понятно, что скрыть это место от посторонних не удалось, останки были перевезены в Поросенков лог и зарыты прямо на Старой Коптяковской дороге. Долгое время считалось, что они полностью уничтожены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Останки членов царской семьи, обнаруженные в 2007 году

Фото: Книга «Свердловск-Екатеринбург» Останки членов царской семьи, обнаруженные в 2007 году

Фото: Книга «Свердловск-Екатеринбург»

Поиски и находки

Адмирал Александр Колчак, ставший в ноябре 1918 года в ходе военного переворота Верховным правителем России, признанным многими противниками большевиков, организовал тщательное расследование обстоятельств убийства царский семьи и других членов Дома Романовых на Урале. Следователь по особо важным делам Омского окружного суда Николай Соколов достаточно точно установил обстоятельства расстрела в доме Ипатьева, однако найти тела ему помешало наступление красных, который в 1919 году взяли Екатеринбург.

Впервые царские останки обнаружили геолог Александр Авдонин и киносценарист Гелий Рябов в 1979 году, организовав поиски по собственной инициативе. Для прикрытия они представлялись геологами Среднеуральской геофизической партии, которые ищут железную руду. Из захоронения они изъяли три черепа для того, чтобы провести их экспертизу. Ни один из их знакомых судебных медэкспертов на их предложение не согласился. В 1980 году они положили черепа и другие найденные предметы в специальный ящик, вложили пояснительную записку и закопали рядом с местом захоронения. Свою находку они решили не афишировать до лучших времен.

Сведения о находке были обнародованы Александром Авдониным лишь в 1991 году в письме председателю Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину и вызвали сенсацию.

Захоронение было официально вскрыто, в нем тогда были обнаружены останки девяти из 11 человек, включая Николая II. В 1993 году по распоряжению правительства РФ была создана комиссия по их исследованию и перезахоронению останков царской семьи. К работе по идентификации привлекались специалисты из Великобритании, Японии, США.

В 2007 году раскопки на Старой Коптяковской дороге были возобновлены. Благодаря этому в 70 метрах от первого захоронения были обнаружены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры РФ Владимир Соловьев во время съемки черепа дочери Николая II Татьяны. 1998 год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Старший прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры РФ Владимир Соловьев во время съемки черепа дочери Николая II Татьяны. 1998 год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Признание останков

Уголовное дело по обстоятельствам гибели царской семьи было возбуждено в 1993 году. Его несколько раз прекращали и вновь возобновляли расследование. В 1993-1997 годах провели несколько экспертиз найденных в Екатеринбурге останков в России, США и Англии. Следователи и экспертные группы неоднократно устанавливали принадлежность найденных останков Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения — семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.

Государственная комиссия заявила, что они принадлежат членам царской семьи и их свите. Не были найдены только тела цесаревича Алексея и княжны Марии. РПЦ отказалась признать, что фрагменты тел принадлежат царской семье. Но 27 февраля 1998 года правительство России приняло решение захоронить останки в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны членов царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Похороны членов царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В июле 2007 года в 70 метрах от захоронения, вскрытого в 1991 году, нашли фрагменты тел ребенка и молодой женщины. Экспертиза установила, что они принадлежат цесаревичу Алексею и княжне Марии. РПЦ снова отказалась признать выводы экспертов. Один из участников фонда «Обретение», созданного в 1991 году Александром Авдониным для поиска царских останков, Валентин Грибенюк рассказал, что останки Марии и Алексея долгое время хранились в СКР, но по неизвестной причине были переданы в РПЦ и ныне находятся в Ново-Спасском монастыре в храме Николая Чудотворца в Москве.

В 2015 году для оценки подлинности исследований даже была вскрыта гробница императора Александра III в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Тогда экспертиза подтвердила, что найденные в 1991 году останки принадлежат его сыну Николаю II.

В 2022 году Следственный комитет России окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых, официально обнаруженных в Поросенковом логу под Екатеринбургом в 1991 и в 2007 годах.

Глава ведомства Александр Бастрыкин тогда рассказывал, что СКР провел 40 судебных экспертиз для установления их подлинности. В частности, костные фрагменты останков, которые идентифицированы, как Николай II, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными от останков Александра III. «Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988%»,— пояснил он.

В марте 2022 года председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион заявил, что доказательства о принадлежности останков царской семье — очевидны и достаточны. При этом окончательное решение о признании их подлинными должен принять Архиерейский Собор. Его хотели провести в мае 2022 года, но из-за «международной обстановки» перенесли на неопределенное время. В случае, если это произойдет, останки автоматически будут объявлены вновь обретенными святыми мощами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм-на-крови

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Храм-на-крови

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Память об убийстве

На Архиерейском Соборе, проходившем в Москве 14 августа 2000 года члены царской семьи были признаны святыми Царственными Страстотерпцами. По мнению РПЦ, они, «подражая Христу, с терпением переносили физические, нравственные страдания и смерть от рук политических противников».

По благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решению Священного Синода 28 декабря 2000 года на месте сокрытия улик цареубийства в урочище Ганина яма был учрежден мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев. Храмы монастыря построены из дерева, их семь — по числу членов царской семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паломники на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Паломники на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На месте, где стоял дом Ипатьева, в 2003 году был построен Храм-на-крови. Ежегодно в ночь с 17 по 18 июля от него до Ганиной ямы организуется Царский крестный ход. В последний раз в нем приняли участие около 30 тыс. человек.

На территории Поросенкова лога был создан мемориальный комплекс «Мемориал Романовых» — благоустроенная зона с установленными памятниками на месте обнаружения останков. В 2014 году он был признан объектом культурного наследия «Место обнаружения останков членов царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге». В 2021 году был учрежден фонд «Мемориал Романовых» с целью сохранения и благоустройства исторического места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект культурного наследия "Мемориал Романовых" в Поросенковом логу

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Объект культурного наследия "Мемориал Романовых" в Поросенковом логу

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Борьба за Поросенков лог

Ранее РПЦ уже претендовала на Поросенков лог. В ноябре 2009 года председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров подписал постановление №1664 «Об изменении границ особо охраняемой природной территории областного значения "Железнодорожный лесной парк"». Используя его, Екатеринбургская епархия получила в аренду земельный участок площадью 15 гектаров в районе Поросенкового лога сроком на 49 лет. Планировалось, что на нем будет построен храмовый комплекс с магазинами и пунктами питания, а также обустроено православное кладбище.

Однако Уставный суд Свердловской области в 2010 году признал незаконными нормативные акты о выделении епархии земельного участка. Таким образом, суд поддержал археологов, указывавших на то, что это могло бы привести к уничтожению памятника исторического наследия — мемориала Романовых, а также ухудшить экологическую обстановку. Решения уставного суда обжалованию не подлежали и сразу вступали в силу. В 2022 году уставный суд ликвидировали в соответствии с федеральным законодательством.

Директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин считает, что возможная причина последней передачи земли в Поросенковом логу — признание найденных останков со стороны РПЦ. «Государство требует решения — либо согласия, либо несогласия с результатами следствия, что останки действительно принадлежат царской семье»,— предполагает он.

Илья Коровин опасается, что РПЦ может иметь планы по застройке части территории Поросенкова лога. По его словам, на предполагаемое строительство могут указывать буровые работы в 2021 году, а также попытки изменения предмета охраны объекта культурного наследия «Место обнаружения останков царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге».

Валентин Грибенюк подчеркнул, что Поросенков лог, небольшой участок площадью 3,7 га, — единственное аутентичное место, связанное с событиями 1918 года. «Безусловно, церковь должна, даже обязана участвовать и соучаствовать в деле сохранения и увековечивания самого события и мест с ним связанных. Но Поросенков лог должен оставаться светским местом»,— считает он. По его словам, не все останки Марии и Алексея были найдены. «Фактически это место является могилой, ибо здесь находится их прах. При массовых посещениях это место будет просто уничтожено. Все это требует тщательного продумывания при широком общественном обсуждении»,— резюмировал он.

Мария Игнатова, Николай Яблонский