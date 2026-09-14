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На месте обнаружения останков царской семьи предложили создать заповедник

Территорию Поросенкова лога, где были найдены останки расстрелянных в 1918 году членов семьи Николая II, предложили признать историко-культурным заповедником. Как озвучил директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин на Совете неравнодушных при мэре Алексее Орлове, сейчас часть территории является объектом культурного наследия. По его мнению, территория должна быть расширена и преобразована в заповедник.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Это последнее место в Екатеринбурге, связанное с историей Николая II, которое осталось практически без повреждений – все как и было в 1918 году. Земля содержит прах, больше 3 кг останков цесаревича Алексея и княжны Марии не обнаружено, до сих пор находится в земле. Любое необдуманное вмешательство приведет к уничтожению исторической ценности»,— заявил Илья Коровин. По его мнению, управлять заповедником должен коллегиальный орган – представители госвласти, музейного сообщества, научного мира и потомки Николая II.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал тему деликатной и предложил разобраться со статусом территории, где важно «не переборщить». «Если мы определим статус как заповедник, то мы потом и дорогу не сможем построить, и объекты поставить. Тема важная и нужная. То, что там нужно исключить любую хозяйственную деятельность, наверное, это и надо делать, учитывая, что есть предложение, что не все останки найдены»,— заявил господин Орлов, добавив, что Поросенков лог является «печальным памятным местом, которое надо сохранять».

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев напомнил, что к 100-летию расстрела царской семьи обсуждался вопрос создания музейного комплекса. «Сейчас это место опекает общественная организация ("Мемориал Романовых"), но, если это важное место, как будто должна быть государственная институция, которой выделены ресурсы, закреплено право оперирования этим участком. Которая будет заниматься созданием среды, экскурсионным обслуживанием»,— заявил господин Пушкарев, рассуждая о принадлежности земельных участков.

Мэр на это предположил, что земля, как вариант, может быть закреплена и за Музеем истории Екатеринбурга.

Летом этого года сообщалось, что земельные участки в Поросенковом логу передали в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Согласно документам, земля передана для осуществления религиозной деятельности. Позже представители епархии заявляли, что не намерены возводить там капитальные сооружения.

Фотогалерея

История расстрела

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Ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала роковой. К членам царской семьи, содержавшимся под стражей, вошел один из руководителей Екатеринбургского ЧК и комендант «Дома особого назначения» Яков Юровский и объявил им, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию. Поэтому было принято решение расстрелять всю семью. Спецкоманда привела приговор в исполнение в подвале дома Ипатьева.

Ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала роковой. К членам царской семьи, содержавшимся под стражей, вошел один из руководителей Екатеринбургского ЧК и комендант «Дома особого назначения» Яков Юровский и объявил им, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию. Поэтому было принято решение расстрелять всю семью. Спецкоманда привела приговор в исполнение в подвале дома Ипатьева.

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск»

В записках Якова Юровского говорилось, что все стремились попасть именно в царя: «Весь изрешеченный пулями, обливаясь кровью, рухнул, как сноп, Николай II». По данным историков, расстреляли не всех - некоторых проткнули штыком.

В записках Якова Юровского говорилось, что все стремились попасть именно в царя: «Весь изрешеченный пулями, обливаясь кровью, рухнул, как сноп, Николай II». По данным историков, расстреляли не всех - некоторых проткнули штыком.

Фото: архив журнала "Огонек"

В ту ночь в Екатеринбурге погибли Николай Романов, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Долгие годы считалось, что они были полностью уничтожены.

В ту ночь в Екатеринбурге погибли Николай Романов, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Долгие годы считалось, что они были полностью уничтожены.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 1977 году дом Ипатьева, в подвале которого расстреляли царя, снесли. Многие большевики были против демонтажа, но власти тогда опасались &quot;нездорового интереса&quot; со стороны иностранцев. В 90-е годы рядом с этим местом появилась часовня Святой Преподобномученицы Елизаветы.

В 1977 году дом Ипатьева, в подвале которого расстреляли царя, снесли. Многие большевики были против демонтажа, но власти тогда опасались "нездорового интереса" со стороны иностранцев. В 90-е годы рядом с этим местом появилась часовня Святой Преподобномученицы Елизаветы.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Паломники у поклонного креста на месте дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Паломники у поклонного креста на месте дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Останки царской семьи обнаружили только в 1979 году в Поросенковом Логу. Группа геолога Александра Авдонина и писателя Гелия Рябова нашли 9 из 11 тел. Тогда не удалось найти останки княжны Марии и цесаревича Алексея. В советское время о своей находке они никому не сообщили. Официально захоронение вскрыли лишь в 1991 году. Спустят два года Генпрокуратура возбудит уголовное дело по факту убийства семьи. На фото Александр Авдонин (слева) и замначальника судебно-медицинской экспертизы Екатеринбургского областного бюро Петр Грицаенко (справа).

Останки царской семьи обнаружили только в 1979 году в Поросенковом Логу. Группа геолога Александра Авдонина и писателя Гелия Рябова нашли 9 из 11 тел. Тогда не удалось найти останки княжны Марии и цесаревича Алексея. В советское время о своей находке они никому не сообщили. Официально захоронение вскрыли лишь в 1991 году. Спустят два года Генпрокуратура возбудит уголовное дело по факту убийства семьи. На фото Александр Авдонин (слева) и замначальника судебно-медицинской экспертизы Екатеринбургского областного бюро Петр Грицаенко (справа).

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Исследование черепа Николая II. Экспертизы проводили не только в России, но и в США и Англии. Они подтвердили, что останки принадлежат царской семье. Два тела на тот момент так и не были найдены. В 2007 году раскопки на Старой Коптяковской дороге возобновили и в 70 метрах от первого захоронения нашли останки цесаревича и княжны.

Исследование черепа Николая II. Экспертизы проводили не только в России, но и в США и Англии. Они подтвердили, что останки принадлежат царской семье. Два тела на тот момент так и не были найдены. В 2007 году раскопки на Старой Коптяковской дороге возобновили и в 70 метрах от первого захоронения нашли останки цесаревича и княжны.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Антрополог, заведующий физико-техническим отделом НИИ судебной медицины Виктор Звягин во время исследования черепа дочери Николая II Анастасии

Антрополог, заведующий физико-техническим отделом НИИ судебной медицины Виктор Звягин во время исследования черепа дочери Николая II Анастасии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Останки царской семьи и последнего императора в здании областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области перед подписанием протокола передачи останков федеральным властям.

Останки царской семьи и последнего императора в здании областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области перед подписанием протокола передачи останков федеральным властям.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Похороны царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на проведенные экспертизы, РПЦ высказывала сомнения в подлинности останков.

Похороны царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на проведенные экспертизы, РПЦ высказывала сомнения в подлинности останков.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Президент Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной после церемонии похорон императора Николая II и его семьи в Петропавловском соборе Петропавловской крепости

Президент Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной после церемонии похорон императора Николая II и его семьи в Петропавловском соборе Петропавловской крепости

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Церемония похорон императора Николая II и членов семьи Романовых

Церемония похорон императора Николая II и членов семьи Романовых

Фото: Франк Вильягра / Коммерсантъ  /  купить фото

На месте, где стоял дом Ипатьева в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Там же открыли Музей святой Царской Семьи

На месте, где стоял дом Ипатьева в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Там же открыли Музей святой Царской Семьи

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ  /  купить фото

Выводы СКР о подлинности царских останков, обнаруженных в Поросенковом Логу были представлены в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено». Фильм вышел в эфир в январе 2022 года на «Первом канале». Заявлялось, что весной 2022 года состоится Архиерейский собор, на котором останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, но пока этого не произошло. На фото Объект культурного наследия «Мемориал Романовых» в Поросенковом Логу.

Выводы СКР о подлинности царских останков, обнаруженных в Поросенковом Логу были представлены в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено». Фильм вышел в эфир в январе 2022 года на «Первом канале». Заявлялось, что весной 2022 года состоится Архиерейский собор, на котором останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, но пока этого не произошло. На фото Объект культурного наследия «Мемориал Романовых» в Поросенковом Логу.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Сейчас в Екатеринбурге каждый год проходит крестный ход в рамках &quot;Царских дней&quot;. Участие в нем принимают десятки тысяч верующих.

Сейчас в Екатеринбурге каждый год проходит крестный ход в рамках "Царских дней". Участие в нем принимают десятки тысяч верующих.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме

Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

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Ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала роковой. К членам царской семьи, содержавшимся под стражей, вошел один из руководителей Екатеринбургского ЧК и комендант «Дома особого назначения» Яков Юровский и объявил им, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию. Поэтому было принято решение расстрелять всю семью. Спецкоманда привела приговор в исполнение в подвале дома Ипатьева.

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск»

В записках Якова Юровского говорилось, что все стремились попасть именно в царя: «Весь изрешеченный пулями, обливаясь кровью, рухнул, как сноп, Николай II». По данным историков, расстреляли не всех - некоторых проткнули штыком.

Фото: архив журнала "Огонек"

В ту ночь в Екатеринбурге погибли Николай Романов, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Долгие годы считалось, что они были полностью уничтожены.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1977 году дом Ипатьева, в подвале которого расстреляли царя, снесли. Многие большевики были против демонтажа, но власти тогда опасались "нездорового интереса" со стороны иностранцев. В 90-е годы рядом с этим местом появилась часовня Святой Преподобномученицы Елизаветы.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Паломники у поклонного креста на месте дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Останки царской семьи обнаружили только в 1979 году в Поросенковом Логу. Группа геолога Александра Авдонина и писателя Гелия Рябова нашли 9 из 11 тел. Тогда не удалось найти останки княжны Марии и цесаревича Алексея. В советское время о своей находке они никому не сообщили. Официально захоронение вскрыли лишь в 1991 году. Спустят два года Генпрокуратура возбудит уголовное дело по факту убийства семьи. На фото Александр Авдонин (слева) и замначальника судебно-медицинской экспертизы Екатеринбургского областного бюро Петр Грицаенко (справа).

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Исследование черепа Николая II. Экспертизы проводили не только в России, но и в США и Англии. Они подтвердили, что останки принадлежат царской семье. Два тела на тот момент так и не были найдены. В 2007 году раскопки на Старой Коптяковской дороге возобновили и в 70 метрах от первого захоронения нашли останки цесаревича и княжны.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Антрополог, заведующий физико-техническим отделом НИИ судебной медицины Виктор Звягин во время исследования черепа дочери Николая II Анастасии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Останки царской семьи и последнего императора в здании областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области перед подписанием протокола передачи останков федеральным властям.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Похороны царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на проведенные экспертизы, РПЦ высказывала сомнения в подлинности останков.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Президент Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной после церемонии похорон императора Николая II и его семьи в Петропавловском соборе Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Церемония похорон императора Николая II и членов семьи Романовых

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

На месте, где стоял дом Ипатьева в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Там же открыли Музей святой Царской Семьи

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Выводы СКР о подлинности царских останков, обнаруженных в Поросенковом Логу были представлены в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено». Фильм вышел в эфир в январе 2022 года на «Первом канале». Заявлялось, что весной 2022 года состоится Архиерейский собор, на котором останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, но пока этого не произошло. На фото Объект культурного наследия «Мемориал Романовых» в Поросенковом Логу.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Сейчас в Екатеринбурге каждый год проходит крестный ход в рамках "Царских дней". Участие в нем принимают десятки тысяч верующих.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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