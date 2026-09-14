На месте обнаружения останков царской семьи предложили создать заповедник

Территорию Поросенкова лога, где были найдены останки расстрелянных в 1918 году членов семьи Николая II, предложили признать историко-культурным заповедником. Как озвучил директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин на Совете неравнодушных при мэре Алексее Орлове, сейчас часть территории является объектом культурного наследия. По его мнению, территория должна быть расширена и преобразована в заповедник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Это последнее место в Екатеринбурге, связанное с историей Николая II, которое осталось практически без повреждений – все как и было в 1918 году. Земля содержит прах, больше 3 кг останков цесаревича Алексея и княжны Марии не обнаружено, до сих пор находится в земле. Любое необдуманное вмешательство приведет к уничтожению исторической ценности»,— заявил Илья Коровин. По его мнению, управлять заповедником должен коллегиальный орган – представители госвласти, музейного сообщества, научного мира и потомки Николая II.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал тему деликатной и предложил разобраться со статусом территории, где важно «не переборщить». «Если мы определим статус как заповедник, то мы потом и дорогу не сможем построить, и объекты поставить. Тема важная и нужная. То, что там нужно исключить любую хозяйственную деятельность, наверное, это и надо делать, учитывая, что есть предложение, что не все останки найдены»,— заявил господин Орлов, добавив, что Поросенков лог является «печальным памятным местом, которое надо сохранять».

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев напомнил, что к 100-летию расстрела царской семьи обсуждался вопрос создания музейного комплекса. «Сейчас это место опекает общественная организация ("Мемориал Романовых"), но, если это важное место, как будто должна быть государственная институция, которой выделены ресурсы, закреплено право оперирования этим участком. Которая будет заниматься созданием среды, экскурсионным обслуживанием»,— заявил господин Пушкарев, рассуждая о принадлежности земельных участков.

Мэр на это предположил, что земля, как вариант, может быть закреплена и за Музеем истории Екатеринбурга.

Летом этого года сообщалось, что земельные участки в Поросенковом логу передали в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Согласно документам, земля передана для осуществления религиозной деятельности. Позже представители епархии заявляли, что не намерены возводить там капитальные сооружения.