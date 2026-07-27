Екатеринбургская епархия объяснила передачу земли, где нашли царские останки

Екатеринбургская епархия не намерена возводить капитальные сооружения на земле в районе Поросенкова лога, где нашли останки царской семьи Николая II, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе епархии. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) передали в безвозмездное пользование порядка 70 га земли Железнодорожного лесопарка (Екатеринбург), в том числе участки, где нашли останки членов царской семьи, убитых большевиками в 1918 году. Согласно документам, земля передана для осуществления религиозной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В епархии пояснили, что инициировали передачу земельных участков в Поросенковом логу еще в нулевых годах, а завершить процедуру удалось только в мае этого года. «Это особо охраняемая природная территория и объект культурного наследия, что не предполагает возможности размещения на ней объектов капитального строительства. Цель (передачи участков — "Ъ-Урал") — обеспечить сохранность территории, в том числе для осуществления религиозной деятельности на месте, где погибли безвинные люди»,— прокомментировали в епархии. Ранее директор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин объяснял, что часть переданных земельных участков относится к объектам культурного наследия, а часть — нет.

При этом там напоминают, что РПЦ так и не признала, что найденные останки принадлежат именно царской семье. Отмечается, что решение о признании или непризнании «екатеринбургских останков» святыми мощами Царственных страстотерпцев может быть принято Архиерейским Собором по представлению Священного Синода, исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы, которые должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии.

Архиерейский Собор хотели провести в мае 2022 года, но из-за «международной обстановки» перенесли на неопределенное время. В случае если это произойдет, останки автоматически будут объявлены вновь обретенными святыми мощами.

Мария Игнатова