Олег Богданов: У нас стартует налоговая неделя, и очень многое будет зависеть от действий Центробанка, предоставит ли он ликвидность или сделает так, что рублевой ликвидности будет не совсем много. Тогда рубль имеет шансы в налоговый период укрепиться. Кроме того, 24 ноября регулятор проводит аукционы РЕПО. Возможно, пройдет однодневный, возможно, семидневный традиционный аукцион. Ранее ЦБ добавил ликвидности на 800 млрд руб. больше, чем на предыдущей неделе. И, скорее всего, он поддержит ее текущий уровень.