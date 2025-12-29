В 2025 году жители курского приграничья получили поддержку в 87 млрд рублей

115,8 тыс. жителей приграничных районов Курской области в 2025 году воспользовались мерами господдержки на 86,9 млрд руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщил первый заместитель губернатора Александр Чепик.

В том числе 3,6 тыс. человек получили по 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Общая сумма составила 36,4 млн руб.

Финансовая помощь в связи с утратой имущества была оказана 3,3 тыс. жителей области и составила 495,9 млн руб.

Ежемесячные выплаты по 65 тыс. руб. получали 114,2 тыс. человек. Всего на эту меру поддержки потрачен 81 млрд руб.

Компенсации за найм жилья составили 4,6 млрд — их получили 30,2 тыс. семей.

Родители 817 детей, родившихся между 6 августа 2024-го и 1 мая 2025 года, получили по 150 тыс. руб. В общей сложности размер помощи составил 122,4 млн руб.

Кроме того, курянам, которые не живут в приграничных районах, но пострадали от ВСУ, единовременно выплачено по 195 тыс. руб. Всего на это потрачено 27,5 млн руб. Поддержку получил 141 человек.

Как ранее сообщала заместитель губернатора Елена Атанова, общая сумма, на которую с 2023 года получили жилищные сертификаты жители Курской области, потерявшие жилье из-за атак ВСУ, составила 93,2 млрд руб.

Юрий Голубь