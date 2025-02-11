Участники СВО из Курской области начали получать выплаты за каждое ранение

Участники спецоперации из Курской области станут получать деньги от государства за каждое ранение вместо общей выплаты вне зависимости от количества травм. Первые компенсации им уже перечислили, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе господин Хинштейн встречался с координаторами фонда «Защитники Отечества». Они рассказали врио губернатора о том, что военным приходится запрашивать справку из воинской части, где они проходят службу. Без этого документа получить региональную выплату не удавалось.

Теперь военнослужащим нужно будет обратиться в орган социальной защиты по месту жительства с двумя документами — паспортом и справкой военно-врачебной комиссии о тяжести ранения. Все остальные сведения сотрудники запросят через единую электронную систему.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что регион имеет задолженность перед семьями погибших участников военной операции. Он отметил, что долги появились еще в июле 2024 года.

Подробнее о выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».