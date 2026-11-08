Жителям Курской области выделят 1,5 млрд руб. на жилищные сертификаты
Жизнь
Правительство России выделит дополнительно 1,5 млрд руб. на жилищные сертификаты для жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале в мессенджере «Макс» 7 ноября, в субботу.
Средства позволят выдать 204 сертификата на покупку жилья переселенцам, вынужденно покинувшим дома из-за боевых действий. По словам главы региона, новый транш позволит продолжить обеспечение семей, пострадавших в результате боевых действий, жильем.
На данный момент в Курской области уже выдано 16 556 жилищных сертификатов на общую сумму свыше 104 млрд руб. Более 15,5 тыс. семей воспользовались помощью и приобрели жилье.
Система жилищных сертификатов была введена в Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. Она регулируется на федеральном уровне специальным правительственным постановлением. Право на сертификат имеют куряне, чьи квартиры или дома были разрушены в ходе боевых действий. Его можно использовать для покупки квартиры или дома, для строительства дома по договору подряда или погашения ипотеки, оформленной на утраченное жилье. В первой версии постановления выплаты полагались не только собственникам, но и гражданам, получившим жилье по схеме социального найма.
Ранее “Ъ” выяснил, что часть жителей Курской области, чьи квартиры были разрушены в ходе боевых действий, не могут получить жилищные сертификаты. Причина заключается в поправках к правительственному постановлению, внесенных в июне 2025 года. Согласно изменениям, нанимателей социального жилья исключили из перечня получателей этих сертификатов. В результате около 200 курян остались и без жилья, и без жилищных субсидий. Власти заявили о намерении решить проблему с оформлением сертификатов.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 5