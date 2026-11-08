Жителям Курской области выделят 1,5 млрд руб. на жилищные сертификаты

Система жилищных сертификатов была введена в Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. Она регулируется на федеральном уровне специальным правительственным постановлением. Право на сертификат имеют куряне, чьи квартиры или дома были разрушены в ходе боевых действий. Его можно использовать для покупки квартиры или дома, для строительства дома по договору подряда или погашения ипотеки, оформленной на утраченное жилье. В первой версии постановления выплаты полагались не только собственникам, но и гражданам, получившим жилье по схеме социального найма.