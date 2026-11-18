Улицы Ростова к Новому году украсят за 16,9 млн рублей
Власти Ростова-на-Дону определились с подрядчиком по праздничному оформлению города к Новому году. Контракт заключит «Управление наружной рекламы» донской столицы: данные по госзакупке обновлены 16 ноября. Победитель сбил цену со стартовых 18,8 млн руб. примерно на 10% и согласился выполнить работы за 16,9 млн руб.
За эти деньги подрядчик установит праздничные украшения. Техническое задание детально расписывает требования к каждому объекту: световая композиция «2027» (включая новые и уже имеющиеся элементы), объемная световая арка, крупная световая инсталляция с модернизацией одной из цифр, а также композиция «Ростов-на-Дону в моем сердце».
Кроме того, подрядчику предстоит обеспечить работу и обслуживание световых консолей на Ворошиловском мосту. Ключевые требования включают проверку технических характеристик материалов, повышение энергоэффективности и безопасность светового оборудования.
Главная новогодняя ель, как и в предыдущие годы, будет установлена на входе в парк Горького. Завершить все монтажные работы подрядчик обязан до 10 декабря 2026 года.