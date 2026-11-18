За эти деньги подрядчик установит праздничные украшения. Техническое задание детально расписывает требования к каждому объекту: световая композиция «2027» (включая новые и уже имеющиеся элементы), объемная световая арка, крупная световая инсталляция с модернизацией одной из цифр, а также композиция «Ростов-на-Дону в моем сердце».