Потерпевший попросил о снисхождении
Экс-вице-губернатор Кубани Андрей Коробка предстал перед судом по делу о мошенничестве
Динской районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, который обвиняется в особо крупном мошенничестве с землей. В первом заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Максимальное наказание по инкриминируемой господину Коробке статье — лишение свободы на срок до 10 лет.
В понедельник, 23 ноября, Динской районный суд Краснодарского края начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробки, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе первого заседания 44-летний экс-чиновник полностью признал вину и раскаялся.
«Да, признаю виновным, раскаиваюсь в содеянном», — заявил господин Коробка в ответ на вопрос судьи (цитата по ТАСС).
Как писал «Ъ», один из эпизодов уголовного дела связан с вымогательством 30 млн руб. у застройщика Сиябанда Намоева (гендиректора ООО «Бизнес Медиа» и ГК НВМ), который занимается возведением коттеджных поселков в Динском районе.
По версии следствия, в ноябре 2025 года Андрей Коробка пообещал застройщику за вознаграждение посодействовать переводу 77 га в Динском районе из сельхоззоны под жилую застройку. Застройщик перевел на счет подконтрольного экс-вице-губернатору «Первореченского спортивного клуба» первый транш в 15 млн руб., но вскоре господин Намоев заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы.
На заседании Сиябанд Намоев сообщил суду, что ущерб полностью возмещен родственниками обвиняемого, и попросил не назначать строгого наказания.
«Возвращены родственниками Коробки, ущерб погашен, финансовых претензий не имею»,— заявил господин Намоев, отвечая на вопрос гособвинителя (цитата по ТАСС).
Сам господин Коробка принес потерпевшему извинения в зале суда.
По данным «Ъ», в ходе расследования о незаконной деятельности замгубернатора рассказал и бывший глава Динского района Сергей Жиленко. По его словам, по указанию Андрея Коробки муниципалитет передал коммерческой структуре участок стоимостью 280 млн руб., на котором сейчас возведены многоквартирные дома (4 га муниципальной земли ушли в обмен на надел площадью всего 12 соток).
Засекреченные свидетели сообщили, что господин Коробка получал откаты за предоставление субсидий, выделение земли и перевод участков под застройку. Для маскировки поборов использовалась схема финансирования ФК «Кубань»: клуб получил более 1 млрд руб. Позже система поборов была переориентирована на футбольный клуб «Первореченский» из станицы Динской.
Андрей Коробка вместе с братом Григорием владел агробизнесом в Динском районе Кубани — земельный банк крестьянско-фермерского хозяйства превышал 8 тыс. га. В 2015 году Андрей Коробка был назначен вице-губернатором края по вопросам агропромышленного комплекса, проработав в этой должности более 10 лет.
В апреле 2026 года он был отстранен от должности в связи с утратой доверия и арестован по делу о мошенничестве. В октябре Краснодарский краевой суд смягчил меру пресечения, изменив ее на подписку о невыезде.
Вскоре после ареста Ленинский районный суд Краснодара по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество чиновника и его доверенных лиц стоимостью свыше 10 млрд руб. Суд согласился с доводами надзорного ведомства, что вице-губернатор использовал служебное положение для незаконной предпринимательской деятельности.
В казну обращены 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях, права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель, а также средства на счетах, акции, цифровая валюта, драгоценности и другие предметы роскоши.
Суд установил, что Андрей Коробка допускал многочисленные нарушения: незаконно передавал угодья в аренду, выводил земли из сельхозоборота, организовывал нецелевое финансирование доверенных лиц и использовал земли в личных целях. 20 ноября кассационный суд оставил решение о конфискации имущества экс-замгубернатора Кубани без изменений.