По версии следствия, в ноябре 2025 года Андрей Коробка пообещал застройщику за вознаграждение посодействовать переводу 77 га в Динском районе из сельхоззоны под жилую застройку. Застройщик перевел на счет подконтрольного экс-вице-губернатору «Первореченского спортивного клуба» первый транш в 15 млн руб., но вскоре господин Намоев заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы.