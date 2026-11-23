На строительство социального городка под Курском добавят почти 700 млн рублей
Управление капитального строительства (УКС) Курской области ищет подрядчика для выполнения работ по второму пусковому этапу возведения комплекса «Социальный городок в местечке Свобода» на территории деревни Будановка в Золотухинском районе. Информация появилась в ЕИС «Закупки». Максимальная цена контракта составляет 681,6 млн руб. Для будущего подрядчика предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости соглашения.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 декабря. Итоги аукциона подведут 14 декабря. Финансирование по госконтракту поступит из федерального бюджета и областной казны. График выполнения строительно-монтажных работ может быть детализирован по инициативе заказчика. Завершить все работы, включая благоустройство территории, предполагается до декабря 2028 года. Большую часть средств — 430,2 млн руб. — подрядчику переведут в 2027 году.
На территории соцгородка хотят возвести три блока здания дома-интерната общего типа для лиц старшего возраста и инвалидов на 134 койко-места. Кроме того, там планируют построить вспомогательные здания и сооружения, включая очистные сооружения ливневых стоков, насосную станцию, блочно-модульную котельную и трансформаторную подстанцию. На территории первого пускового этапа также запроектированы стоянки автотранспорта, физкультурные площадки, площадки для отдыха, проезды и пешеходные дорожки.
В мае «Ъ-Черноземье» рассказывал об электронных торгах по первому этапу. Начальная цена контракта составляла 1,8 млрд руб. Соглашение было заключено с московским ООО «Альянс» Дмитрия Леоничева (до октября 2025-го фирма была зарегистрирована в Орловской области). Компания была единственным участником торгов и не стала снижать максимальную цену контракта. По данным ЕИС «Закупки», в настоящее время стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 23,6 млн руб. При этом государственным заказчиком фактически оплачено 379,6 млн руб.