Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 декабря. Итоги аукциона подведут 14 декабря. Финансирование по госконтракту поступит из федерального бюджета и областной казны. График выполнения строительно-монтажных работ может быть детализирован по инициативе заказчика. Завершить все работы, включая благоустройство территории, предполагается до декабря 2028 года. Большую часть средств — 430,2 млн руб. — подрядчику переведут в 2027 году.