Социальный городок начнут строить под Курском за 1,8 млрд рублей
Управление капитального строительства Курской области начало искать подрядчика для выполнения работ по первому (из двух) пусковому этапу возведения комплекса «Социальный городок в местечке Свобода» на территории деревни Будановка в Золотухинском районе. Начальная цена контракта составляет 1,8 млрд руб. Предусмотрен аванс в размере 20% от итоговой суммы. Информация была опубликована на портале госзакупок 8 мая.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
До конца января 2029 года от подрядчика требуется возвести три блока здания дома-интерната общего типа для лиц старшего возраста и инвалидов на 134 койко-места. Кроме того, необходимо построить вспомогательные здания и сооружения, включая очистные сооружения ливневых стоков, насосную станцию, блочно-модульную котельную и трансформаторную подстанцию. На территории первого пускового этапа также запроектированы стоянки автотранспорта, физкультурные площадки, площадки для отдыха, проезды и пешеходные дорожки.
Финансировать работы по госконтракту будут из средств субсидии федерального бюджета с софинансированием из областной казны в пропорции 80% к 20% соответственно. Предполагается (с учетом начальной цены контракта) перечислить 455,7 млн руб. в 2026 году, 449,8 млн — в 2027-м, 397,4 млн — в 2028-м, а остальную сумму порядка 500 млн руб. — в 2029-м.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 18 мая. Итоги аукциона подведут 19 мая.
Ранее на этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что министерство строительства Воронежской области ищет подрядчика для возведения шестиэтажной поликлиники в поселке Отрадное Новоусманского района в рамках конкурса с начальной ценой контракта 669,4 млн руб. Завершить все работы планируют до 1 декабря 2027 года.