На границе России с Латвией и Эстонией растут очереди из грузовиков
Перед российскими пунктами пропуска на границе с Латвией и Эстонией ожидают выезда более 300 грузовых автомобилей. Наиболее крупные очереди образовались на латвийском направлении: около 180 машин стоят перед МАПП «Бурачки» и еще 110 — перед МАПП «Убылинка», сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 23 ноября.
В ведомстве объяснили скопление неритмичным приемом транспорта латвийской стороной. На эстонском направлении за 22 ноября через МАПП «Шумилкино» пропустили 13 грузовиков, через МАПП «Куничина Гора» — шесть. Перед «Шумилкино» при этом ожидают оформления около 30 машин.
Сложности возникают и у пассажиров. За сутки на пункте пропуска «Куничина Гора» эстонская сторона вернула 40 человек. Через пешеходную часть МАПП «Ивангород» из России проследовали около 280 человек, однако примерно 200 не успели пересечь границу из-за ограниченного времени работы эстонского пункта «Нарва-1».
В Северо-Западном таможенном управлении предупредили, что очереди могут увеличиться. Среди факторов риска там назвали предстоящее закрытие эстонских автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря, напряженную обстановку на границах Белоруссии со странами ЕС и завершение внешнеторговых контрактов. Таможенники рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрутов.
О возможном росте очередей на латвийском направлении «Ъ Северо-Запад» сообщал 19 ноября: тогда перед МАПП «Убылинка» находилось более 100 грузовиков. На следующий день правительство Эстонии подтвердило решение закрыть все автомобильные пункты пропуска с Россией на полгода — с 1 декабря 2026 года. Власти намерены пересмотреть ограничения по итогам этого срока.
На фоне предстоящего закрытия границы в Эстонии начали сбор подписей под петицией. Ее авторы требуют сохранить возможность поездок в Россию по семейным и гуманитарным причинам. К утру 23 ноября обращение поддержали более 1,6 тыс. человек.