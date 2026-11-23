Перед российскими пунктами пропуска на границе с Латвией и Эстонией ожидают выезда более 300 грузовых автомобилей. Наиболее крупные очереди образовались на латвийском направлении: около 180 машин стоят перед МАПП «Бурачки» и еще 110 — перед МАПП «Убылинка», сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 23 ноября.