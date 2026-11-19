Под Псковом на выезде в Латвию скопились более 100 грузовых машин
Северо-Западное таможенное управление фиксирует пробку из фур на выезде из России в Латвию. К 19 ноября 2026 года у МАПП «Убылинка» скопилось более сотни грузовиков, ожидающих пересечения границы, сообщила пресс-служба ФТС России в своем Telegram-канале.
Причина затора, как отметила пресс-служба, — латвийская сторона принимает транспорт неравномерно. За первую декаду ноября сопредельный пункт пропуска оформил на четверть меньше машин, чем обычно, и очередь начала расти.
Таможенники предупреждают: ситуация может ухудшиться. С учетом ограничений, действующих на границах Белоруссии со странами ЕС, скопления грузовиков возможны и перед другими российскими пунктами пропуска.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» сообщал о том, что эстонские парламентарии проголосовали за закрытие всех КПП на границе с Россией.