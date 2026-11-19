Северо-Западное таможенное управление фиксирует пробку из фур на выезде из России в Латвию. К 19 ноября 2026 года у МАПП «Убылинка» скопилось более сотни грузовиков, ожидающих пересечения границы, сообщила пресс-служба ФТС России в своем Telegram-канале.