В Эстонии собрали более 1,6 тыс. подписей против закрытия границы с Россией
Более 1,6 тыс. человек подписали петицию против закрытия границы между Эстонией и Россией. Ее авторы требуют сохранить возможность пересечения границы по семейным и гуманитарным причинам, сообщает Delfi.
Обращение адресовано правительству и парламенту Эстонии. Его инициировала жительница Нарвы Ксения Агар, у которой в России живут родственники. По ее словам, возможность видеться с ними была ограничена еще до предстоящего закрытия границы.
Авторы петиции считают, что прекращение движения через погранпереходы особенно затронет жителей приграничных районов, чьи близкие живут по другую сторону границы. Они предлагают разрешить поездки к пожилым и больным родственникам, а также возвращение в Эстонию. Для этого авторы обращения просят разработать прозрачную процедуру получения специальных разрешений и предусмотреть возможность исключительного использования пунктов пропуска в Нарве, Койдуле и Лухамаа.
Правительство Эстонии решило приостановить работу всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря на шесть месяцев. После этого власти намерены оценить необходимость продления ограничений.
Против полного прекращения движения выступал и мэр Нарвы Яан Тоотс. Он заявил, что намерен добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей, которым необходимо навещать родственников в России.