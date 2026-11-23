Авторы петиции считают, что прекращение движения через погранпереходы особенно затронет жителей приграничных районов, чьи близкие живут по другую сторону границы. Они предлагают разрешить поездки к пожилым и больным родственникам, а также возвращение в Эстонию. Для этого авторы обращения просят разработать прозрачную процедуру получения специальных разрешений и предусмотреть возможность исключительного использования пунктов пропуска в Нарве, Койдуле и Лухамаа.