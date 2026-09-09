Сергей Миронов опроверг слухи о своей тяжелой болезни

Председатель «Справедливой России» и лидер ее списка на выборах в Госдуму Сергей Миронов опроверг слухи об ухудшившемся состоянии здоровья. Соответствующий пост политик опубликовал в Х. Сообщения о тяжелой болезни и даже возможной смерти лидера эсеров ранее появились в ряде анонимных Telegram-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Все слухи о моем здоровье — ложь. Жив-здоров!» — написал господин Миронов и сообщил, что сегодня дал интервью телеканалу «Россия 24». Он также добавил, что уверен в достойном результате своей партии на грядущих выборах и в том, что «соратники не подведут». «Всем злопыхателям и "переживающим" за мое здоровье скажу одно: не дождетесь!» — подытожил он сообщение.

26 августа Сергей Миронов в специальном заявлении на партийном сайте сообщил, что не сможет участвовать в предвыборных дебатах и региональных поездках из-за «небольшой травмы», которая требует «вынужденного лечения». Участие в агитационных мероприятиях лидер эсеров перепоручил своему заместителю, вице-спикеру Госдумы Александру Бабакову. С тех пор господин Миронов очно в публичном пространстве не появлялся, а в начале сентября анонимные Telegram-каналы сообщили о том, что состояние здоровья политика резко ухудшилось.

Григорий Лейба