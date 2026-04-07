Аграрно-административный криминал

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы региона Андрея Коробки, курирующего развитие АПК. По данным следствия, чиновник получал откаты за выделение земли агропредприятиям и за перевод сельхозугодий под застройку. Для маскировки нелегальных финансовых потоков использовались счета футбольных клубов «Кубань» и «Первореченский». При обыске в особняке господина Коробки обнаружены 31 млн руб., $4 млн и €7 млн. Пока следствие изъяло лишь то, что чиновник не успел вывезти накануне возбуждения дела. Тем временем суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Коробка

Андрей Коробка

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка помещен под стражу на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности расследования сообщил представитель Генпрокуратуры РФ в ходе процесса об изъятии в казну имущества чиновника и его доверенных лиц. Слушание по иску состоялось 7 апреля в Ленинском райсуде Краснодара. Представитель надзора пояснил, что в материалах уголовного дела содержатся сведения о незаконных источниках обогащения Андрея Коробки, что является обоснованием требований, заявленных Генпрокуратурой.

Один из эпизодов уголовного дела связан с вымогательством взятки у застройщика Сиябанда Намоева, который занимается возведением коттеджных поселков в Динском районе Краснодарского края.

Господин Намоев сообщил в ходе допроса, что в 2025 году он встречался с вице-губернатором Коробкой, чтобы добиться изменения разрешенного вида использования купленного им участка площадью 77 га. Земля предназначалась для выращивания сельскохозяйственных культур, Андрей Коробка пообещал согласовать перевод территории под застройку коттеджами, за что потребовал перечислить якобы благотворительный взнос в сумме 30 млн руб. на счет его подконтрольной структуры. После того как в январе 2026 года первый транш в размере 15 млн руб. был перечислен, господин Намоев понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы. Между Сиябандом Намоевым и Андреем Коробкой была проведена очная ставка, в ходе которой вице-губернатор отказался давать объяснения.

Показания о незаконной деятельности заместителя губернатора дал бывший глава Динского района Сергей Жиленко, который рассказал, что по указанию Андрея Коробки муниципалитет передал коммерческой структуре участок стоимостью 280 млн руб., который сейчас застроен многоквартирными домами. Участок площадью 4 га ушел из муниципальной собственности в обмен на другой участок, площадь которого составляет всего 12 соток, что указывает на явную несоразмерность сделки.

К материалам процесса по иску прокуратуры также приобщены показания засекреченных свидетелей, которые сообщили некоторые интересные подробности из жизни вице-губернатора Андрея Коробки.

Свидетели утверждают, что вице-губернатор получал откаты за предоставление субсидий, выделение земли и перевод участков под застройку. Для маскировки поборов с 2015 по 2016 год использовалась схемы финансирования ФК «Кубань». Клуб получил более 1 млрд руб., но затем Коробка рассорился с его руководством, клуб обанкротился, а система поборов была переориентирована на футбольный клуб «Первореченский».

По данным прокуратуры, при обыске в особняке Андрея Коробки были обнаружены 31 млн руб., $4 млн и €7 млн. Силовики, приехавшие для проведения обыска, встретили противодействие, сейфовые двери пришлось вскрывать. По данным правоохранительных органов, за несколько дней до обыска имущество из поместья Андрея Коробки вывозилось «Газелями». По словам представителя прокуратуры, при обыске удалось изъять лишь те ценности, которые чиновник не успел вывезти.

В ходе рассмотрения иска об обращении в доход РФ активов Андрея Коробки и его доверенных лиц представитель надзора также назвал уточненные требования, среди которых освобождение чиновника от должности и внесение его в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Суду хватило одного дня, чтобы рассмотреть требования надзора об изъятии активов чиновника, и полностью их удовлетворить.

Анна Перова, Краснодар