Акционеры Ozon утвердили дивиденды за 2025 год

Акционеры МКПАО «Озон», головной компании маркетплейса Ozon (MOEX: OZON), утвердили решение совета директоров о выплате финальных дивидендов за 2025 год по 70 руб. за бумагу, следует из сообщения компании.

Последний день покупки акций Ozon под дивиденды — 25 мая. Дата формирования списков акционеров, имеющих право на дивиденды, — 26 мая. Дивидендная доходность — 1,7%.

Это будет вторая выплата дивидендов в истории Ozon. Впервые компания выплатила дивиденды в конце 2025 года — 143,5 руб. на акцию. Дивидендная политика Ozon предполагает направление на выплаты части чистой прибыли, но ее конкретная доля не прописана.

По МСФО у Ozon второй, третий и четвертый кварталы 2025 года были с чистой прибылью (0,4; 2,9; 3,7 млрд руб.), но в итоговой отчетности был убыток в 0,9 млрд (он сильно сократился за год). В 2026 году компания планирует выйти на устойчивую чистую прибыль по итогам всего года.