Парламент Ирана рассмотрит проект выхода из ДНЯО в срочном порядке
В парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад.
Сейчас, по его словам, инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Председатель добавил, что документ вынесут на пленарное заседание с пометкой чрезвычайной важности — депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, передает Fars.
В сентябре прошлого года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, напомнил господин Никзад. Он назвал гендиректора международной организации Рафаэля Гросси непорядочным человеком. «Он из тех людей, кто приезжает, инспектирует, хвалит, а потом уезжает и дает отрицательный отчет против нас»,— сказал господин Никзад.
Спикер парламента заявил, что прошлогоднее решение пошло Ирану на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет»,— сказал он.
Одобрение законопроекта само по себе не означало бы немедленного выхода Ирана из ДНЯО. Статья X договора предусматривает уведомление Совета Безопасности ООН и всех его участников за три месяца, поэтому между внутренним решением и прекращением участия сохраняется отдельная международная процедура.
Пока Иран остается участником ДНЯО, договор служит основой для инспекций МАГАТЭ, призванных проверять мирный характер использования его ядерных объектов. За год к июню 2025 года в стране провели 493 инспекции и аккредитовали 125 сотрудников агентства; выход изменил бы договорную основу такого контроля, но сам по себе не описывает судьбу каждой отдельной договоренности с МАГАТЭ.
Эксперты также допускали, что выход может подтолкнуть другие страны региона считать ограничения ДНЯО нецелесообразными. В таком случае последствия решения касались бы не только доступа инспекторов к иранским объектам, но и устойчивости регионального режима нераспространения.