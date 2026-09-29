Парламент Ирана рассмотрит проект выхода из ДНЯО в срочном порядке

В парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад.

Сейчас, по его словам, инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Председатель добавил, что документ вынесут на пленарное заседание с пометкой чрезвычайной важности — депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, передает Fars.

В сентябре прошлого года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, напомнил господин Никзад. Он назвал гендиректора международной организации Рафаэля Гросси непорядочным человеком. «Он из тех людей, кто приезжает, инспектирует, хвалит, а потом уезжает и дает отрицательный отчет против нас»,— сказал господин Никзад.

Спикер парламента заявил, что прошлогоднее решение пошло Ирану на пользу. «Неужели у нас есть хоть какая-то надежда на то, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто там сидят, окажут нам содействие в сфере ядерной энергетики? Разумеется, нет»,— сказал он.