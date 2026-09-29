Песков: Россия не хочет выхода Ирана из ДНЯО

В Кремле ожидают разъяснений от Ирана в связи с заявлениями о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО, — сказал господин Песков. — Считаем ДНЯО краеугольным камнем режима нераспространения».

Представитель Кремля добавил, что иранские партнеры отрицают наличие планов по созданию ядерного оружия.

В сентябре прошлого года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Вчера в иранском парламенте заявили о скором рассмотрении законопроекта о выходе из ДНЯО.