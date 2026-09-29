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Песков: Россия не хочет выхода Ирана из ДНЯО

В Кремле ожидают разъяснений от Ирана в связи с заявлениями о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО, — сказал господин Песков. — Считаем ДНЯО краеугольным камнем режима нераспространения».

Представитель Кремля добавил, что иранские партнеры отрицают наличие планов по созданию ядерного оружия.

В сентябре прошлого года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Вчера в иранском парламенте заявили о скором рассмотрении законопроекта о выходе из ДНЯО.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Членство Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) дает Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) договорную основу для инспекций ядерных объектов. В рамках этих инспекций МАГАТЭ проверяет, используются ли объекты в мирных целях, собирает сведения о ядерных технологиях стран и публикует отчеты о результатах проверок. Таким образом, возможный выход Ирана из ДНЯО затронет прежде всего механизм международной верификации, а не только политические заявления Тегерана.

При сохранении членства обязательства Ирана по нераспространению проверяются через инспекции МАГАТЭ. Выход из ДНЯО лишит этот механизм прежней договорной опоры и поставит под вопрос продолжение проверок в нынешнем формате, что осложнит получение независимой информации о ядерной деятельности страны.

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