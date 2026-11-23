В России продлили заморозку цен на удобрения до июня 2027 года
Мера по фиксации цен на минеральные удобрения для российского рынка будет действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027-го, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
6 ноября правительство продлило до июня квоты на вывоз минеральных удобрений из России за пределы Евразийского экономического союза. Общий объем экспортной квоты превысит 18,8 млн т, в том числе для азотных удобрений — более 11,3 млн т, для сложных удобрений — более 7,5 млн т. После этого производители удобрений «должны были направить торгово-сбытовые политики на согласование в ФАС», указали в ведомстве.
Предельные цены на азотные и сложные удобрения для российских аграриев были зафиксированы в июле 2021 года. Согласно рекомендациям ФАС, цены проиндексировали в сентябре 2022 года, затем индексацию не проводили.